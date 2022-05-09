بدء تطوير المدرج الشمالي في مطار دبي

دبي (الاتحاد) أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن بدء عمليات التطوير في المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي DXB والتي تستمر في الفترة بين 9 مايو وحتى 22 يونيو المقبل. ونظراً للأعمال المقررة ضمن مشروع التجديد الشامل الذي يشهده المطار الأكثر ازدحاماً في العالم، سيتمكن مطار دبي الدولي DXB من استقبال المسافرين عبر مدرج واحد وتخفيض عدد الرحلات، وتوجيه أكثر من 1000 رحلة أسبوعياً إلى مطار دبي وورلد سنترال – DWC خلال هذه الفترة، مع تشغيل معظم هذه الرحلات بوساطة فلاي دبي، سبايس جت، وإنديجو. وتواصل مؤسسة مطارات دبي جهودها ومساعيها الدؤوبة بالتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء في قطاع الطيران، وسلطات المراقبة، والشركاء التجاريين والخدميين، نحو تقديم تجربة سفر سلسة ومريحة لجميع المسافرين خلال هذه الفترة.