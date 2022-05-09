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الاقتصادي
«نيكي» الياباني يتراجع متأثراً بالأسهم الأميركية
شاشة تعرض الأسهم اليابانية
9 مايو 2022 15:08

طوكيو (رويترز) - تراجع المؤشر نيكي الياباني اليوم الإثنين مع ضعف العقود الآجلة للأسهم الأميركية، واحتمال تصعيد الهجوم الروسي ضد أوكرانيا، مما يلقي بظلاله على معنويات السوق. كان سهم فاست ريتيلنج التي تدير متاجر يونيكلو من بين أكبر الخاسرين، إذ أدى تشديد الصين لعمليات الإغلاق لمكافحة كوفيد إلى تدهور توقعات المبيعات في البلاد. وأغلق المؤشر نيكي بالقرب من أدنى مستوى خلال اليوم، منخفضاً 2.53 بالمئة إلى 26319.34 نقطة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.96 بالمئة. أشارت العقود الآجلة الأميركية إلى انخفاضات في وول ستريت اليوم الاثنين وسط مخاوف من أن التضخم المتفشي سيجبر مجلس الاحتياطي الاتحادي على مزيد من التشديد النقدي. وزادت ذكرى انتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية اليوم الإثنين من الحذر. ومن بين الأسهم المتراجعة ذات الثقل، هوى سهم فاست ريتيلنج 6.26 بالمئة، بينما هبط سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر بكثافة في الشركات الناشئة الصينية، 3.5 بالمئة. وانخفضت أسهم مصنعي الرقائق. وتراجع سهم شركة طوكيو إلكترون 2.02 بالمئة وسهم رينيساس 3.51 بالمئة. وانخفض سهم جيه.إف.إي للصلب 8.97 بالمئة، بعد أن امتنعت عن إعطاء توقعات للسنة المالية الحالية يوم الجمعة، مشيرة إلى توقعات غير مؤكدة. كما تراجعت أسهم شركات السفر. ونزل سهم إتش.آي.إس للرحلات السياحية 5.34 بالمئة وسهم إيه.إن.إيه للطيران 5.05 بالمئة.

المؤشر توبكس الياباني
مؤشر نيكي الياباني
بورصة وول ستريت
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