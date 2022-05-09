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الاقتصادي
الذهب يتراجع مع صعود الدولار لأعلى مستوى خلال 20 عاماً
صعود الدولار يقلل جاذبية الذهب
9 مايو 2022 15:07

لندن (رويترز) - تراجع الذهب اليوم الإثنين مع صعود الدولار لأعلى مستوى في عقدين، مما قلل جاذبية الذهب المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى، بينما شكل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية ضغطاً إضافياً على الأسعار. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1870.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08.17 بتوقيت جرينتش، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1867.90 دولار. وصعد الدولار مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن يدر عائداً، بسبب مخاوف متنامية إزاء تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة. وزادت أيضاً عائدات السندات الأميركية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2018، مما ضغط على أسعار المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً. وبينما يعد الذهب ملاذاً آمناً ومخزناً للقيمة خلال أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، إلا أنه حساس للغاية حيال أسعار الفائدة الأميركية على المدى القصير وكذلك عائدات السندات التي ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. لكن مذكرة بحثية أجراها باحثون في (إيه.إن.زد)، ترى أن المخاوف المتعلقة بتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، بسبب الارتفاع السريع في التضخم والمخاطر السياسية المتنامية، من شأنها أن تحمي أسعار الذهب إلى حد ما. بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 22.21 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1.2 بالمئة إلى 951.34 دولار، بينما صعد البلاديوم 2.4 بالمئة إلى 2095.53 دولار.

الفائدة الأميركية
أسعار الذهب
الدولار
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