حمدان بن محمد: إنجازات دبي ثمار منظومة عمل متكاملة

دبي (الاتحاد)

تصدرت إمارة دبي قائمة المدن الجاذبة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام 2021، وذلك وفقاً للتقرير السنوي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، «تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي لعام 2021»، الصادر عن «مرصد دبي للاستثمار «، والذي كشف عن نجاح الإمارة في جذب 418 مشروعاً استثمارياً جديداً لتضع دبي في المركز الأول عالمياً في جذب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، صعوداً من المركز الثالث في العام الماضي.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عن اعتزازه بهذا الإنجاز غير المسبوق، مؤكداً أنه وغيره من الإنجازات التي توالي دبي تحقيقها في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، تُعدُّ ثمار منظومة عمل متكاملة أسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ووفر لها مقومات النجاح ما أهّل دبي للتمتع ببيئة استثمارية اجتمعت لها كل عناصر الاستقرار والاستدامة، معززةً جاذبيتها كأفضل وجهة للاستثمارات العالمية الباحثة عن فرص النمو والازدهار. وقال سموه: «تميز بيئة دبي الاستثمارية نابع من مجموعة من المرتكزات الرئيسية وفي مقدمتها الشراكة النموذجية مع القطاع الخاص، والأطر التشريعية المرنة والسرعة في مواكبة المتغيرات العالمية، والحرص على اكتشاف واستقطاب وتنمية أفضل المواهب والكفاءات ضمن مختلف المجالات، إذ أسهمت تلك العناصر في ترسيخ ثقة المستثمر في دبي سواء من داخل الدولة أو من مختلف أنحاء العالم.. نستمع لشركائنا ونأخذ أفكارهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار ونوفر لهم كل ما يمكنهم من توسيع نطاق أعمالهم محلياً وإقليمياً وعالمياً لكي نصل معاً إلى تحقيق طموحاتنا العريضة المشتركة للمستقبل».

وأشاد سمو ولي عهد دبي بدور الدوائر الحكومية والمناطق الحرة والشركاء من القطاع الخاص في تحقيق هذا الإنجاز الذي يدعم تحقيق أهداف دبي الاستراتيجية، وقال سموه: «العمل لا يتوقف لتعزيز انفتاح وتنوّع اقتصاد دبي وإيجاد فرص أكبر للنمو والشراكة والابتكار، والتي تزيد بدورها مساحة النجاح للشركات الكبرى والناشئة على حد سواء ومن مختلف أنحاء العالم.. فنحن نتابع المتغيرات العالمية ونواكبها بالتحرك السريع والقرارات المدروسة لنكون دائماً الشريك القادر على تقديم قيمة مضافة حقيقية وذات تأثير إيجابي ملموس».

صدارة إقليمية

وحافظت دبي على صدارتها الإقليمية في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث تدفق رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة عالمياً، وحلّت في المركز الثالث عالمياً صعوداً من المركز الرابع في العام السابق. كما حافظت الإمارة على صدارتها في المركز الأول إقليمياً، بينما واصلت الصعود عالمياً في تصنيف مشاريع إعادة الاستثمار، حيث جاءت دبي في المركز الثالث عالمياً صعوداً من المركز الرابع في العام السابق من حيث عدد المشروعات والمركز السابع عالمياً صعوداً من المركز الحادي عشر في العام السابق، من حيث تدفقات رؤوس الأموال.

كذلك حافظت إمارة دبي على صدارتها في المركز الأول إقليمياً بينما واصلت الصعود عالمياً في تصنيف استحداث الوظائف من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حلّت في المركز الخامس عالمياً صعوداً من المركز السادس في العام السابق، وذلك بحسب بيانات فايننشال تايمز «إف دي آي ماركتس»، التي ترصد بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة عالمياً.

مؤشرات النمو والثقة

تشير بيانات «مرصد دبي للاستثمار» التي تتبع وتحقق وتحلل تدفقات كافة أنواع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة دبي إلى نمو ملحوظ في كافة المؤشرات الرئيسية بالمقارنة بالعام 2020، حيث تجاوزت القيمة التقديرية لإجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر 26 مليار درهم إماراتي في عام 2021، بنسبة نمو بلغت 5.5 بالمئة مقارنة بعام 2020، من إجمالي 618 مشروعاً تم الإعلان عنهم في 2021، بحسب بيانات «مرصد دبي للاستثمار» لمشاريع الاستثمار التي تشمل، إلى جانب المشاريع الاستثمارية الجديدة، كل من مشاريع إعادة الاستثمار ومشاريع الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة وأنواع الاستثمار الجديدة، والاستثمار الأجنبي المباشر من رأس المال المغامر.

وبلغت نسبة نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر 36 بالمئة في عام 2021 مقارنة بعام 2020. كما تشير بيانات المرصد إلى نمو ملحوظ يُقدّر بحوالي 36 بالمئة في استحداث الوظائف الجديدة بفضل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث قدر عدد الوظائف الجديدة التي تم استحداثها بـ 24.868 وظيفة لعام 2021، مقارنة مع 18.325 وظيفة للعام 2020.

وأكد هلال المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن تحقيق إمارة دبي المركز الأول عالمياً في أهم مؤشرات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر جاء بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والدعم المستمر من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، التي ارتقت بالشراكة مع القطاع الخاص كأحد ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.

وأشار المري إلى النمو الإيجابي لكافة مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2021، الذي يعكس ثقة المستثمرين والشركات الدولية والشركات الناشئة والمواهب العالمية في بيئة الاستثمار والأعمال بإمارة دبي، ونجاح الإمارة ليس فقط في مواجهة ضغوط التحديات الصحية والاقتصادية العالمية، بل وأيضا في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة في قطاعات اقتصاد المستقبل.

متانة بيئة الاستثمار

من جهته، أكد فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن المكانة البارزة التي وصلت إليها دبي إقليمياً وعالمياً في كافة مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي ثمرة الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والتي حددت هدفاً واضحاً في خطة دبي 2021 بأن تكون الإمارة «الوجهة المفضلة عالمياً للاستثمار الأجنبي المباشر»، ووضعت الأسس القوية التي أثبتت كفاءة ومرونة واستقرار واستدامة اقتصاد دبي في مواجهة التحديات العالمية.

وأوضح القرقاوي أن صعود إمارة دبي للمركز الأول على مستوى العالم في جذب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام 2021، هو إنجاز غير مسبوق حيث تقدمت دبي لأول مرة على لندن وسنغافورة في التصنيف العالمي كأفضل موقع لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في العالم، وتنفرد دبي بالقمة بفارق أكثر من 50 مشروعاً استثمارياً جديداً. وأشار إلى أن إمارة دبي حصلت على حصة قياسية من إجمالي مشاريع الاستثمار عالمياً للعام الثاني على التوالي إذ استقطبت ما نسبته 2.1 بالمئة من تلك المشاريع في العام الماضي، لتتجاوز بذلك حاجز 2 بالمئة لأول مرة، وواصلت تقدمها لتصل إلى نسبة قياسية جديدة تبلغ 2.8 بالمئة عام 2021، لافتاً إلى أن نتائج تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الإيجابية إلى دبي في الأعوام الأخيرة، رغم ما يشهده العالم من تحولات وتحديات اقتصادية، أكدت متانة أسس بيئة الاستثمار في الإمارة، وعززت التحول من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية إلى مرحلة جديدة من التعاون الوثيق مع المستثمرين العالميين وتعزيز الشراكة مع دول المصدر ما وضع دبي كنموذج لأفضل الممارسات في جذب وتسهيل الاستثمار وتقديم الرعاية اللاحقة للمستثمرين.

84 شركة ناشئة تجذب 2.34 مليار درهم

تكشف بيانات «مرصد دبي للاستثمار» التحليلية، التي تعتمد شركة «ماغنيت»، كمزود لبيانات الشركات الناشئة، إلى نجاح 84 شركة ناشئة مقرها دبي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المدعوم من رأس المال المغامر، تقدر بحوالي 2.34 مليار درهم إماراتي، الأمر الذي يؤكد جاذبية سوق الابتكار في دبي وتطور بيئتها الداعمة للشركات الناشئة المحلية والعالمية.