مدير عام دائرة التنمية السياحية بالإنابة لـ«الاتحاد»: 68% نسبة الإشغال الفندقي في عجمان

دبي (الاتحاد)

كشفت خديجة محمد تركي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان بالإنابة، عن تحسن أداء المؤشرات السياحية في الإمارة خلال عام 2021، والربع الأول من 2022، بما يمهد الطريق نحو استعادة التعافي الكامل والعودة إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد - 19»، متوقعة زيادة التدفقات السياحية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انحسار جائحة «كورونا» وبدء موسم العطلات والإجازات الصيفية.

وأوضحت أن عدد زوار إمارة عجمان خلال عام 2021 بلغ 551.401 زائر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16 % عن عام 2020، مما يعكس مدى جاذبية الإمارة كوجهة سياحية ترفيهية آمنة للسياح المحليين والدوليين، في حين بلغت نسبة الإشغال الفندقي في عام 2021 نحو 66 % بمعدل نمو يقارب 32 % مقارنة بعام 2020، الذي بلغت نسبة الإشغال خلاله نحو 50 %.

قالت تركي في حوار مع «الاتحاد» على هامش انطلاق النسخة التاسعة والعشرين من معرض سوق السفر العربي 2022، إنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يواجهها العالم منذ بداية عام 2022، إلا أن القطاع الفندقي في الإمارة واصل تعافيه، محققاً ارتفاعاً في نسب الإشغال خلال الربع الأول من هذا العام، ليصل إلى نحو 68.3% مقارنة بـ 62.7% في الربع الأول من عام 2021، بزيادة قدرها 9%، مؤكدة أنه في حين لا يمكننا تجنب حقيقة أن التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية الحالية، لها تأثيرها على صناعة السياحة في العالم، لكننا على ثقة بأن القطاع السياحي مستمر في التعافي، وذلك واضح من خلال مؤشرات الأداء القوية التي حققناها خلال الربع الأول، فضلاً عن أنشطتنا الترويجية والتسويقية التي ننفذها في السوق المحلي والأسواق العالمية المختلفة، والتي تساهم بشكل كبير في تعزيز حضور عجمان كوجهة سياحية جاذبة وتنافسية بين الأسواق الدولية، وستحافظ على موقع عجمان كواحدة من أفضل الإمارات أداءً في الدولة.

خديجة محمد تركي

التعافي الكامل

وأكدت تركي، أن «سياحة عجمان» توفر إجراءات سهلة لتنفيذ جميع أنواع المعارض والفعاليات، وسهولة وصول السياح من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى باقة متنوعة من الحلول المبتكرة للمستثمرين في قطاع السياحة، والتأكد من أن جميع المرافق تتبنى بروتوكولات الإجراءات الاحترازية لتضمن سلامة كل من زوار الإمارة والعاملين في قطاع السياحة على حد سواء.

وأفادت بأن مؤشرات الأداء الرئيسية الإيجابية، خاصة فيما يتعلق بنمو حصتنا في مختلف الأسواق المصدرة للسياح، هي نتيجة لاتباع التدابير الاحترازية التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات لضمان سلامة جميع الزوار، وخاصة المجموعات، بالإضافة إلى استمرار تنظيم الفعاليات والمعارض التي قمنا بالتخطيط لها وتنفيذها على مدار العام. ونحن على أتم الاستعداد للاستجابة للطلب المتزايد الذي نلقاه نتيجة لأنشطتنا الترويجية.

الطاقة الاستيعابية

وفيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية لفنادق الإمارة، أوضحت تركي أن عدد الفنادق في عجمان يبلغ حوالي 41 فندقاً، بإجمالي عدد غرف يصل إلى 3.913 غرفة، مشيرة إلى أن السوق لا يزال بحاجة إلى رفع السعة الاستيعابية، ونحن نعمل بشكل متواصل مع شركائنا الاستراتيجيين لتعزيز فرص الاستثمار داخل الإمارة من خلال دراسة حزم حوافز الاستثمار التي سنكشف عنها بمجرد الانتهاء من دراساتنا.

برنامج الترويج الخارجي

وفيما يتعلق بالبرنامج الترويجي الخارجي لدائرة التنمية السياحية في عجمان لهذا العام، أوضحت تركي أن البرنامج يشتمل على العديد من المحاور، مثل العروض الترويجية والرحلات التسويقية وأنشطة التسويق المشتركة مع شركائنا في الأسواق الرئيسية، وتعزيز حضورنا في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح، مثل روسيا ورابطة الدول المستقلة ودول مجلس التعاون الخليجي والهند والمملكة المتحدة، وخلق فرص في أسواق جديدة في أوروبا وآسيا (فرنسا وإيطاليا والصين)، بالإضافة إلى فتح مكاتب تمثيلية في أسواق جديدة.

سوق السفر العربي

أكدت تركي أنه من خلال المشاركة في النسخة التاسعة والعشرين من معرض سوق السفر العربي، ستقوم الدائرة بالترويج للمزايا البارزة التي توفرها عجمان كوجهة سياحية رائدة على خريطة السياحة المحلية والعالمية، باعتبار أن قطاع السياحة والسفر أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد، وله مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشيرة إلى أن المشاركة في سوق السفر العربي تشكل فرصة للتعريف بأهم المبادرات والشراكات النوعية، وفتح المجال لاستقطاب استثمارات جديدة، فما نملكه من بنية تحتية وما نطرحه من خيارات وتسهيلات يضع عجمان في قائمة أبرز المدن الجاذبة للاستثمار في القطاع السياحي.