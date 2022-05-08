2.35 مليون مسافر على رحلات فلاي دبي خلال الربع الأول

دبي(الاتحاد)

سجلت فلاي دبي أداءً قوياً خلال الربع الأول من العام الجاري، بنقل في الوقت الذي تتوقع فيه صيفاً استثنائياً خلال هذا العام مع استمرار الطلب مدفوعاً برفع القيود على السفر الدولي.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، إن الناقلة واصلت وتيرة النمو في العام الجاري بعد النتائج القوية التي حقفناها في العام الماضي، والتي أعقبت عامين مليئين بالتحديات، حيث رأينا نمواً في أعداد المسافرين الذين نقلناهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بأكثر من الضعف مقارنة بالعامين الماضيين مع استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، كما واصلنا ربط الأسواق غير المخدومة بدبي، وأضفنا المزيد من الرحلات على الوجهات الحالية للشبكة.

وشغلت فلاي دبي خلال الربع الأول من العام أكثر من 19 ألف رحلة خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 31 مارس 2022، نقلت خلالها الشركة 2.35 مليون مسافر بنمو بلغ 114% عن العام الماضي، كما شهدت فلاي دبي زيادة في الطلب على رحلات الربط عبر مطار دبي بنسبة 43% من الركاب المواصلين رحلاتهم، عبر شبكة الناقلة مقارنة مع 28% للفترة نفسها من العام الماضي.

واستلمت فلاي دبي أربع طائرات جديدة خلال هذا العام، وزادت أسطولها من طائرات بوينغ 737 إلى 63 طائرة تخدم شبكة الناقلة، وستستلم الشركة 18 طائرة أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي تم إصدار تفويضات تمويل لها.

كما سعت فلاي دبي شبكتها لتصل إلى أكثر من 100 وجهة في 50 دولة في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة.