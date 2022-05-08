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الاقتصادي
"تويوتا" تنتج 23 ألف سيارة يوميا
"تويوتا" تنتج 23 ألف سيارة يوميا
8 مايو 2022 16:32

حسونة الطيب (أبوظبي)

بشعارها الذي يضم 3 أشكالاً بيضاوية، تم دمجها بشكل أفقي متجانس، يمثل الشكلان البيضاوان الداخليان، قلب العميل وقلب الشركة، في رمزية لعلاقة المنفعة المتبادلة والثقة بين العملاء والشركة. ويرمز الشكل البيضاوي الخارجي الأكبر حجماً، للعالم الذي يحتضن تويوتا. كما يشير تداخل الشكلين البيضاويين المتعامدين إلى حرف T، الذي يمثل كلمة تويوتا وعجلة القيادة.
أطلقت تويوتا، أول سيارة لها في عام 1934 من طراز AA، عندما كانت تحمل اسم تويودا، الذي تم تعديله بعد ذلك إلى تويوتا، بحجة مجاراة الحداثة والتطور، حيث كان يحمل الاسم الأول معنى حقل الأرز الخصيب.
من إجمالي 153 ألف سيارة يتم انتاجها يومياً حول العالم، تستحوذ تويوتا على أكثر من 23 ألف منها، بنسبة قدرها 15%. وتعتبر علامتها التجارية، الأكثر طلباً في العالم، بمبيعات سنوية ناهزت 10.5 مليون سيارة في الفترة بين يناير وديسمبر 2021. وعلى صعيد السيارات الكهربائية، تعتزم تويوتا، بيع نحو 3.5 مليون سيارة تضم 30 طرازاً مختلفاً حول العالم، بحلول العام 2030.
وتقوم الشركة، بإنتاج سيارات تحت 5 علامات تجارية، دايهاتسو وهينو وليكزس ورانز، فضلاً عن تويوتا نفسها. كما تستحوذ الشركة، على حصص في بعض الشركات تشمل، 20% في سوبارو و5.1% في مازدا و4.9% في سوزوكي و4.6% في أيسوزو، و3.8% في ياماها ونحو 2.8% في باناسونيك. وتسيطر 14 شركة كبيرة لصناعة السيارات في العالم، على ما يزيد من 60%، من موديلات السيارات حول العالم.
أصبحت تويوتا، أكثر علامات السيارات قيمة في العالم خلال العام 2021، متفوقة على مرسيدس بنز، حيث ناهزت قيمتها السوقية 59.47 مليار دولار.
وفي حين، تراجع إنتاج تويوتا 14.4% لنحو 7.6 مليون سيارة في السنة المالية المنتهية في مارس 2021، ارتفعت مبيعاتها، بنحو 10% بين العامين 2020 و2021، محققة نمواً قريباً من مستويات ما قبل جائحة كوفيد19. كما انخفضت عائداتها السنوية، بما يقارب 3% لنحو 28 تريليون ين، (247 مليار دولار)، في ذات السنة المالية.

تويوتا
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