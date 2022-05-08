«صحة أبوظبي» تستعرض الخدمات والباقات للسياح العلاجيين في سوق سفر العربي

أبوظبي(الاتحاد) - تشارك دائرة الصحة أبوظبي في معرض سوق السفر العربي 2022، الذي تنطلق فعالياته هذا العام في مركز دبي التجاري العالمي غداً، حيث تتطلع الدائرة إلى استعراض الخدمات الصحية والمنتجات المتكاملة التي تقدمها أبوظبي للراغبين في الحصول على الخدمات العلاجية وفق أعلى المعايير العالمية.

وتستعد الدائرة من خلال منصتها ضمن جناح دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في المعرض إلى تعريف الزوار على التخصصات العلاجية وباقات الخدمات والمرافق المتاحة في الإمارة للسياح العلاجيين القادمين إليها من الخارج.

وقالت هند الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة أبوظبي: «في ظل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة للمضي قدماً نحو تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة، استطاعت أبوظبي أن ترسخ مكانتها كوجهة عالمية المستوى للسياحة العلاجية، وذلك من خلال ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة ومنظومة رعاية صحية رائدة وجودة خدمات متميزة. لقد نجح القطاع الصحي بأبوظبي في أن يؤكد على مكانته الاستثنائية على خارطة الرعاية الصحية العالمية، لا سيما في ظل الاستجابة المتميزة التي قدمها لجائحة كوفيد-19، والتي وضعته في صدارة النظم الصحة عالمياً.»

وأضافت الزعابي: «نتطلع من خلال مشاركتنا في معرض سوق السفر العربي إلى تسليط الضوء على مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للسياحة العلاجية، وكذلك التعرف على تطلعات واحتياجات المرضى الدوليين، إلى جانب استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصحي في الإمارة أمام المستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات الصحية.»

وستقوم دائرة الصحة أبوظبي ضمن مشاركتها باستعراض خطة الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي في أبوظبي التي تُعد مرجعاً أساسياً وشاملاً للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاع الصحي في الإمارة، من خلال استعراض أهم الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية المتاحة في قطاع الرعاية الصحية في الإمارة على مدى الأعوام العشرين المقبلة.

ويتمتع القطاع الصحي في أبوظبي ببنية تحتية ومنشآت صحية ونخبة من الأطباء العالميين وفق أعلى معايير الجودة العالمية، حيث يُعنى برنامج السياحة العلاجية في أبوظبي بتوفير كافة احتياجات المرضى منذ لحظة وصولهم إلى الإمارة وحتى عودتهم سالمين إلى ديارهم، في حيث تشمل الخدمات المقدمة تأشيرة زيارة بغرض العلاج، والمواصلات، ومجموعة منتقاة من الفنادق وشركات السياحة، لينعم المرضى بكافة سبل الراحة لحين تعافيهم.