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الاقتصادي
«الاقتصاد» تطلق برنامجاً تدريبياً لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة
«الاقتصاد» تطلق برنامجاً تدريبياً لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة
8 مايو 2022 13:30

أبوظبي(الاتحاد) أطلقت وزارة الاقتصاد برنامج (Skill up Embark) بالشراكة مع جوجل تحت مظلة مبادرة «موطن ريادة الأعمال» التي أطلقتها الوزارة في نوفمبر 2021، الهادفة إلى دعم ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، عبر إقامة سلسلة من الشراكات تعد الأكبر من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص الوطني والمؤسسات والشركات العالمية المرموقة المعنية بريادة الأعمال. وقال الدكتور حسن الصايغ، مدير إدارة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تنظر إلى قطاع ريادة الأعمال، باعتباره أحد الرهانات الحقيقية التي تعول عليها في بناء اقتصاد وطني مبتكر ومستدام قائم على التنافسية والتنوع، ويتوافق مع مستهدفات مشاريع الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، ويعزز من مكانة الاقتصاد الوطني كأحد أفضل الاقتصادات على مستوى العالم». وأضاف: «يأتي هذا البرنامج استكمالاً لجهود الدولة ووزارة الاقتصاد الرامية إلى تعظيم دور قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، وبالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، ونستهدف من خلال شراكتنا مع شركة »جوجل« العالمية تطوير منظومة ريادة الأعمال في الدولة، وتوفير فرص التعلم والتطور لرواد الأعمال، من خلال اطلاعهم على أحدث الأدوات التقنية التي ستدعم نمو وانتشار أعمالهم عبر الإنترنت، بما يعزز من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية لريادة الأعمال المبتكرة التي ترتكز على الحلول التكنولوجية الحديثة». ويقدم برنامج ((SkillUp Embark تدريبياً مجانياً مكثفاً لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، بدعم من «جوجل» ويهدف إلى تأهيلهم لاكتساب معرفة أعمق بأدوات التسويق الرقمي عبر منصات (جوجل، فيسبوك، إنستجرام)، إضافة إلى كيفية إنشاء استراتيجية تسويق رقمي، والتوجيه الشخصي على أداء الأعمال، بما يعزز من نمو أنشطتهم التجارية عبر الإنترنت، ويضمن وصول منتجاتهم إلى أكبر عدد من المستهلكين في أسواق متنوعة بمختلف دول العالم، ويحقق المزيد من الازدهار لأعمالهم، ويأتي ضمن مبادرة «موطن ريادة الأعمال»، والتي تشمل ثلاث منصات أساسية هي: «أكاديمية بناء مهارات ريادة الأعمال، وبرنامج أسِّس في الإمارات ومنصة دعم الشركات السريعة النمو». وأشار الدكتور حسن الصايغ، إلى أن الدورة الأولى من برنامج ((SkillUp Embark، والتي عقدت في فبراير الماضي، شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بتلقيها 335 طلباً للمشاركة، وشملت 16 جلسة عبر الإنترنت، بواقع جلستين في الأسبوع ولمدة 3 ساعات، واختتمت بتعيين قائد لمتابعة مدى تقدم المشاركين وتطبيقهم للتقنيات التي تعلموها خلال الدورة، لافتاً إلى أنه نظراً للنجاح الكبير الذي شهدته الدورة الأولى من برنامج (SkillUp Embark)، أطلقت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع جوجل الدورة الثانية من البرنامج في 15 مارس 2022، حيث تلقت أكثر من 616 طلباً، وهو الأمر الذي دفعهم إلى فتح باب التسجيل لمجموعة ثانية للاستفادة من المحتوى الثري الذي تقدمه.

وزارة الاقتصاد
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