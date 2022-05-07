56 % نمواً في مساحات الأجنحة الوطنية في سوق السفر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت أجنحة الدوائر والجهات السياحية والشركات الوطنية المشاركة لسوق سفر العربي 2022، زيادة كبيرة في المساحات المخصصة لها بنسبة بلغت 56% مقارنة مع الدورة السابقة، وفقاً للشركة المنظمة، التي أشارت إلى زيادة المساحة الإجمالية للمعرض هذا العام بنسبة 85%.

وتنطلق فعاليات النسخة التاسعة والعشرين من «الملتقى 2022» غداً الاثنين في مركز دبي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة 1500 جهة عارضة من 122 دولة حول العالم، مقارنة مع 62 دولة فقط في العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام العالمي بالمعرض الذي يشكل منصة رئيسية أمام الوجهات السياحية لاستعادة التعافي الكامل والبدء في عودة الحركة السياحية لطبيعتها. وتحظى مشاركة الدوائر والجهات السياحية الإماراتية في معرض سوق السفر العربي 2022 الذي يُقام تحت شعار «مستقبل السفر والسياحة الدولية» بأهمية بالغة لاستعراض تجربة دولة الإمارات في قيادة صناعة السياحة العالمية للتعافي العالمي من جائحة «كوفيد - 19»، والتمهيد لمرحلة جديدة من الانتعاش والعودة إلى مستويات ما قبل «الجائحة»، والكشف عن استراتيجية الوجهات السياحية في الدولة لتحقيق انتعاش مستدام في القطاع وترسيخ جاذبية دولة الإمارات للسياح من مختلف أنحاء العالم.

أبوظبي وجهة عالمية مفضلة

وتشارك دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بجناح مميز في معرض هذا العام يعكس مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية مفضلة للسياح، يتم خلاله استعراض المقومات السياحية والثقافية المتنوعة التي تزخر بها الإمارة

و تكشف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن حملتها الصيفية وعدد من المبادرات الاستراتيجية والشراكات العالمية الجديدة خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2022. وتكشف الدائرة أيضاً عن مبادرات وشراكات استراتيجية جديدة، بما في ذلك اتفاقية مع إحدى أكبر مجموعات السفر والسياحة العالمية، إضافة إلى أحدث مستجدات شراكاتها الرياضية العالمية، والتي تكرس مكانة أبوظبي على خريطة عواصم السفر والسياحة العالمية الرائدة.

دبي أجندة حافلة

وتستعرض دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال سوق السفر العربي، العروض المتنوعة والمقومات السياحية التي تتمتع بها دبي، إلى جانب أحدث المبادرات الإبداعية التي تسهم في نمو قطاع السياحة وتعزيز مكانة دبي وجهة رائدة عالمياً. ويشهد جناح دبي بحلته الجديدة في القاعة 3 ضمن مركز دبي التجاري العالمي، مشاركة أكثر من 100 شريك وممثل عن الجهات الحكومية، والفنادق، وشركات إدارة الوجهات، ووكالات تنظيم الرحلات، إلى جانب أكثر من 290 متخصصاً في السياحة من مختلف أنحاء العالم تمت استضافتهم خصيصاً للمشاركة في هذا الحدث.

وستتمكن الدائرة من الاستفادة من هذه المنصة المهمة للتعريف بمهرجاناتها وفعالياتها مثل «مهرجان دبي للمأكولات»، الذي ينطلق خلال الفترة من 2 وحتى 15 مايو الجاري. إضافة إلى المهرجانات والفعاليات الأخرى التي تعزز من ريادة دبي، باعتبارها وجهة عائلية بامتياز على مستوى العالم، حيث سيكون الجمهور والزوار على موعد مع الدورة الـ 25 من «مفاجآت صيف دبي»، والذي يتزامن بدوره مع الاحتفال بالعام العاشر على إطلاق «جدول فعاليات دبي»، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة.

الشارقة.. فرص جديدة

وتسعى هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، من خلال مشاركتها هذا العام إلى استعراض خطط الإمارة الترويجية لاستقطاب المزيد من السياح، وتهدف بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين المُشاركين في «جناح الشارقة»، إلى ترسيخ الوعي بالخدمات والمشاريع السياحية إلى جانب تسليط الضوء على أحدث مستجدات الإمارة سياحياً والتجارب المتنوعة المتاحة في الإمارة لبناء قطاع سياحي مستدام.

وتترأس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة جناح إمارة الشارقة المشارك في المعرض، والذي يضم مشاركة 24 جهة، 7 منها من الجهات الحكومية و17 جهة أخرى من شركات السياحة والسفر والفنادق في القطاع الخاص.

عجمان تعزز مكانتها

أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان مشاركتها في النسخة التاسعة والعشرين من معرض سوق السفر العربي 2022 الذي يعتبر أكبر حدث حضوري للسفر والسياحة في العالم ويُقام في إمارة دبي خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو 2022، حيث تستعرض الدائرة خلال المعرض المزايا البارزة التي توفرها عجمان لزوارها، وآخر التقنيات والحلول والمشاريع والخدمات الذكية، إضافةً إلى الترويج للإمارة كوجهة سياحية رائدة على خريطة السياحة المحلية والعالمية.

وتسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان من خلال مشاركتها في المعرض هذا العام إلى التعزيز من مكانتها وجهة سياحية تستقطب السياحة الداخلية والخارجية والتركيز على أسواق عالمية جديدة، وذلك من خلال استعراض المقوّمات السياحيّة والتراثيّة والترفيهية العائلية ومنتجعات الضيافة الفاخرة التي تمتلكها إمارة عجمان.

رأس الخيمة.. السياحة المتوازنة

تستعد هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2022، للتعريف برؤيتها وخططها لعام 2022 وما بعده، والكشف عن الحملة التسويقية العالمية الجديدة للوجهة، بالإضافة إلى استراتيجية «السياحة المتوازنة» - وهي الخطوة التالية في خريطة الطريق لتصبح الهيئة الرائدة في المنطقة في مجال السياحة البيئية وبحلول عام 2025.