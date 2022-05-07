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الاقتصادي
«المركزي الأوروبي»: التضخم المصحوب بركود ليس مرجحاً بمنطقة اليورو
«المركزي الأوروبي»: التضخم المصحوب بركود ليس مرجحاً بمنطقة اليورو
8 مايو 2022 01:14

فرانكفورت (د ب أ) 

 ذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن التضخم المصحوب بركود ليس النتيجة الاقتصادية الأكثر ترجيحاً في منطقة اليورو، رغم أن الحرب في أوكرانيا تبطئ النمو وتسرع وتيرة التضخم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وقالت لاجارد لصحيفة «ديلو» السلوفينية في مقابلة، نشرت أمس السبت: «التضخم المصحوب بركود ليس السيناريو الأساسي في الوقت الحالي. في حين أن الغموض الكبير الاستثنائي يمكن أن يسبب تباطؤ في النمو الاقتصادي المصحوب بتضخم مرتفع، ولا يمكن مقارنة الوضع الحالي بنظيره في حقبة سبعينيات القرن الماضي».
وتواجه البنوك المركزية قوى متناقضة، فبينما تدفع الحرب في أوكرانيا الأسعار لأعلى، فإنه يضعف الثقة بين الشركات والأسر. وما زال مسؤولو البنك المركزي الأوروبي عاقدين العزم على المضي قدماً في تطبيع السياسة النقدية فيما يتوقع كثيرون احتمالية حدوث أول زيادة لمعدل الفائدة في يوليو المقبل.
وقالت لاجارد مجدداً، إنه بناءً على البيانات المتوافرة، فمن المتوقع أن ينتهي صافي مشتريات الأصول «عند بداية الربع الثالث». وعند سؤالها بشأن معدلات الفائدة، ذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن المسؤولين سوف يبقون على «كل الخيارات مفتوحة» والتقدم تدريجياً.

البنك المركزي الأوروبي
الاقتصاد العالمي
أوكرانيا
روسيا
منطقة اليورو
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