الأسهم الأميركية تواصل النزيف للأسبوع السادس

شريف عادل (واشنطن)



في أسبوع قاسٍ، شهد أفضل وأسوأ أداءٍ يومي لها منذ عام 2020، في أعقاب قرار البنك الفيدرالي برفع الفائدة على أمواله بنسبة نصف بالمائة، واصلت الأسهم الأميركية تراجعها الحاد في آخر يومين في الأسبوع، ليسجل مؤشر داو جونز الصناعي أسبوعه السادس على التوالي من الخسائر الأسبوعية.

وبعد يوم أربعاء شهد أفضل أيام الأسهم الأميركية منذ عام 2020، جاء يوم الخميس ليمحو كل مكاسب اليوم السابق، ثم ليأتي يوم الجمعة ليضيف تلك الخسائر. وأكمل مؤشرا «إس آند بي 500» و«ناسداك» أسبوعهما الخامس على التوالي من الخسائر الأسبوعية، بينما اقتربت خسائر مؤشر «ناسداك»، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، من أعلى نقطة وصل إليها في شهر نوفمبر الماضي، من 25%.

ومع ارتفاع أسعار النفط في آخر أيام الأسبوع، ارتفعت أسهم شركات الطاقة، وتجاوزت مكاسب شركة «إي أو جي ريسورسز» نسبة 7%، بينما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا، وتحديداً شركات التجارة الإلكترونية، كون ارتفاع أسعار النفط يزيد من احتمالات الركود. وخلال الأسبوع المنتهي، خسر سهم «أمازون» 7.7% من قيمته، بينما تراجع سهم «شوبيفاي» بنسبة 11.6%.

وتأثرت الأسهم خلال الأسبوع المنتهي سلبياً بارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات، حيث سجل 3.13% للمرة الأولى من عام 2018، رغم رسالة الطمأنة التي حاول جيرومي باول، رئيس البنك الفيدرالي، توصيلها للمستثمرين، باستبعاده فكرة رفع الفائدة على أموال البنك بأكثر من نصف بالمائة خلال الشهرين القادمين، وتأكيده أن قوة الاقتصاد الأميركي ستسمح له بالتغلب على التضخم دون الحاجة إلى المبالغة في رفع معدلات الفائدة. ويوم الجمعة، توقع ريتشارد كلاريدا، الذي ترك موقعه في مجلس إدارة البنك الفيدرالي مطلع العام الحالي، اضطرار البنك لرفع الفائدة على أمواله إلى ما فوق 3.5%.

وجاءت خسائر الأسهم الأميركية رغم إعلان وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة استمرار نمو سوق العمل بقوة، حيث أضافت الشركات الأميركية 428 ألف وظيفة خلال الشهر المنتهي، لتكمل شهرها الثاني عشر على التوالي من الإضافات فوق 400 ألف وظيفة، رغم مخاوف الركود وضبابية الرؤية المستقبلية للاقتصاد الأميركي. وقالت الوزارة، إن معدل البطالة الأميركي استقر عند 3.6%، بالقرب من أدنى مستوياته فيما يقرب من نصف قرن.

وفي حوار له مع جريدة «وول ستريت جورنال»، شكك لاري سومرز، وزير الخزانة الأميركي الأسبق، في إمكانية نجاح البنك الفيدرالي في تحقيق الهبوط الآمن، من خلال تهدئة معدل التضخم، الذي وصل لأعلى مستوياته في أكثر من أربعة عقود، دون التسبب في تباطؤ الاقتصاد. وأكد سومرز أن المخاطر التي تهدد الاقتصاد الأميركي حالياً لا يمكن الاستهانة بها، مضيفاً أنه «تاريخياً، أدى المزيج الموجود حالياً من التضخم المرتفع والبطالة المنخفضة إلى حدوث ركود خلال عامين».