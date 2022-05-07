الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
8.7% زيادة بإنتاج النفط في عمان
8.7% زيادة بإنتاج النفط في عمان
8 مايو 2022 01:14

مسقط (د ب أ) 

 ارتفع إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية بنسبة 8.7% بنهاية مارس الماضي ليبلغ 93 مليوناً و304 آلاف و400 برميل، مقارنة بـ 85 مليوناً و825 ألفاً و800 برميل في الفترة نفسها عام 2021. وذكرت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، نشرتها وكالة الأنباء العمانية أمس السبت، أن إنتاج النفط الخام وحده سجل ارتفاعاً بنسبة 12.2% خلال هذه الفترة، فيما انخفض إنتاج سلطنة عُمان من المكثفات النفطية بنسبة 2.7% بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي.
كما سجّل متوسط سعر النفط الخام العُماني ارتفاعاً بنسبة 59.5% ليصل إلى 79 دولاراً أميركياً للبرميل الشهر قبل الماضي، مقارنة بـ49.5 دولار أميركي للبرميل في الفترة نفسها العام الماضي، كما ارتفع متوسط سعر النفط بنسبة 14.3% في شهر مارس الماضي، مقارنة بشهر فبراير الماضي.
وشهد إجمالي صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام ارتفاعاً بنسبة 18% الشهر قبل الماضي.

عمان
النفط
النفط الخام
آخر الأخبار
برعاية محمد بن زايد.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
ثقافة
معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
اليوم 11:11
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
الرياضي
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
اليوم 10:48
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
الرياضي
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
اليوم 10:45
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
الرياضي
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
اليوم 10:43
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©