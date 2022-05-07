8.7% زيادة بإنتاج النفط في عمان

مسقط (د ب أ)

ارتفع إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية بنسبة 8.7% بنهاية مارس الماضي ليبلغ 93 مليوناً و304 آلاف و400 برميل، مقارنة بـ 85 مليوناً و825 ألفاً و800 برميل في الفترة نفسها عام 2021. وذكرت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، نشرتها وكالة الأنباء العمانية أمس السبت، أن إنتاج النفط الخام وحده سجل ارتفاعاً بنسبة 12.2% خلال هذه الفترة، فيما انخفض إنتاج سلطنة عُمان من المكثفات النفطية بنسبة 2.7% بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي.

كما سجّل متوسط سعر النفط الخام العُماني ارتفاعاً بنسبة 59.5% ليصل إلى 79 دولاراً أميركياً للبرميل الشهر قبل الماضي، مقارنة بـ49.5 دولار أميركي للبرميل في الفترة نفسها العام الماضي، كما ارتفع متوسط سعر النفط بنسبة 14.3% في شهر مارس الماضي، مقارنة بشهر فبراير الماضي.

وشهد إجمالي صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام ارتفاعاً بنسبة 18% الشهر قبل الماضي.