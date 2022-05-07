«الاتحاد» تحصد جائزة القرية العالمية للتميز الإعلامي
خلال التكريم
7 مايو 2022 20:50
دبي(الاتحاد) احتفت القرية العالمية بشركائها للموسم 26 والشركات العاملة في قطاع السفر والإعلاميين المتميزين العاملين في المؤسسات الإعلامية بالدولة، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوي، الذي حصدت صحيفة «الاتحاد» خلاله جائزة «التميز الإعلامي» والتي فاز بها الزميل مصطفى عبد العظيم عن موضوع قدمه بعنوان «القرية العالمية.. مملكة الروائع. وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية:«تأتي جوائز الموسم السادس والعشرين تقديراً للجهود المثمرة والهادفة التي بذلها شركاؤنا للمساهمة في نجاح الموسم 26، واحتفاء بإنجازاتهم المتميزة وقدراتهم المتفوقة في مجالات تخصصهم، حيث يعتبر الجمع بين الأشخاص الاستثنائيين والأفكار الرائدة عاملاً أساسياً لنجاحنا المستمر، ولكل فائز من الفائزين معاييره الخاصة التي اعتمدها في مجالات التميّز والابتكار والإبداع. وأضاف: «وعلى صعيد آخر، وفي إطار حرص قيادتنا الرشيدة على تحقيق المساواة بين الجنسيْن، قمنا بإضافة جائزة (ريادة الأعمال للسيدات)، تأكيداً على التزامنا بتوفير الفرص لتمكين النساء من التميّز في مجال الأعمال. كما أطلقنا جائزة (التجربة المبتكرة)، لتسليط الضوء على أهمية الابتكار في وجهتنا». وحصل جناح المغرب على لقب «أفضل جناح» عن التجارب الأصيلة والغنيّة التي تجسّد الثقافة المغربية المستنِدة إلى إرث غني بالتقاليد المميزة. وفاز جناح إيران، ذو التصميم الرائع، بلقب «أفضل واجهة جناح». كما فاز جناح الهند بجائزة «أفضل عرض ثقافي» عن العروض والنشاطات التي قدمها خلال الموسم، بينما نال جناح مصر لقب «أفضل حرف يدوية» عن الأعمال التراثية والفنية التي استعرضها الفنانون المصريون والتي تجسد الثقافة والتراث المصري. وحاز مطعم الحاج بوندو خان على لقب «أفضل مطعم» لهذا الموسم، بينما حاز الكشك كوري لوبستر على لقب «أفضل كشك». وحصل مقهى لوكو بايتس على لقب «أفضل مقهى»، بينما نال بيغ بانغ لقب «أفضل كشك من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة». كما حصل سوق القطارات على لقب «أفضل مفهوم مُستحدَث» في الموسم 26، ونال أذربيجان هاوس لقب «أفضل متجر تجزئة». كما احتفت القرية العالمية بمساهمات وإنجازات رواد الأعمال، حيث حصلت إيفانثيا فوركي على لقب «رائدة الأعمال الواعدة»، وفازت سوزان علي عبد الرحمن بجائزة «ريادة الأعمال للسيدات». وأثنت القرية العالمية على جهود الإعلاميين الذين لعبوا دوراً بارزاً في تسليط الضوء على القصص الملهمة والتجارب المميزة التي قدمتها الوجهة للضيوف على امتداد الموسم، وحاز مصطفى عبد العظيم من جريدة الاتحاد، على لقب «التميز الإعلامي» وحصلت شيرين فاروق من البيان على جائزة «أفضل تغطية إعلامية باللغة العربية»، وفاز وجيه السباعي من الإمارات اليوم بجائزة «أفضل مقال تم نشره في جريدة تصدر باللغة العربية»، فيما نال آرون راغافان من جريدة آسيا نت نيوز على جائزة «أفضل مقال تم نشره في جريدة تصدر باللغة الإنجليزية»، أما سيد أياز من جريدة خليج تايمز، فنال لقب «أفضل تغطية إعلامية باللغة الإنجليزية». وفاز شينوج شمس الدين من قناة ميديا وان بجائزة «أفضل تأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي»، بينما فاز سمير السعدي من جريدة الوحدة بجائزة «الإبداع الإعلامي»، في حين فاز المصور كريستوفر وايت أوك من جريدة ذا ناشيونال، بجائزة «أفضل صورة فوتوغرافية»، كما فازت مها عادل من الخليج بجائزة «الالتزام الإعلامي».