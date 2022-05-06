تزايد ثقة العملاء بالدفع الرقمي في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

أكد بيتر جورج، المدير الإداري، لشركة أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني تزايد ثقة العملاء بالدفع الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة مع انتعاش سوق التجارة الإلكترونية بالتجزئة أثناء جائحة كوفيد-19 وما بعدها.

وقال جورج لـ«الاتحاد» إن شركة أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني عالجت بأمان ملايين المعاملات لأكثر من 2000 تاجر في الإمارات عام 2021 مع أكثر من 4 آلاف تاجر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب بيتر جورج، المدير الإداري، للشركة.

وأضاف أن هدف الشركة يتمثل في تمكين الشركات من مختلف الأحجام وعبر مختلف القطاعات من خلال منحها تجارب دفع إلكتروني بسيطة وموثوقة وقريبة إلى المتناول، مع تخصيص خدمات تتكيف مع تحديات الدفع الخاصة التي يواجهها كل تاجر.

أبرز القطاعات

ونوه إلى أنه من أبرز القطاعات التي تستعين بخدمات الدفع الإلكتروني في الإمارات شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والطيران، والتأمين، والمؤسسات التعليمية والترفيهية.

وقال: في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، نتفهم تماماً القيمة والأهمية اللتين يتّسم بهما قطاع الشركات الناشئة بالنسبة للابتكار والازدهار الاقتصادي، ولهذا السبب أطلقت الشركة مؤخراً برنامج Startups Go Online. وأوضح أن هذا البرنامج الذي يستمرّ حتى نهاية السنة يهدف إلى دعم الشركات الناشئة الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تخطّط لتنمية أعمالها على الإنترنت ويقدم البرنامج للشركات الناشئة خدمات وأدوات وموارد مجانية أو بأسعار مخفّضة لمساعدتها على تبسيط جهودها لتوسيع أعمالها وتسريع نموّها في الاقتصاد الرقمي في يومنا الحاضر.

وحول طرق تأمين عمليات الدفع وإلى أي مدى تحظى بثقة العملاء قال جورج إن ثقة العملاء بعمليات الدفع الرقمي في دولة الإمارات تزداد، لاسيّما وأنّهم يدركون السهولة والأمان والسرعة التي تمنحها الحلول الرقمية غير أن حوادث أمن البيانات لها عواقب وخيمة على ثقة العميل حيث إن خرق واحد ربما يكون كافياً لدفع العميل إلى التخلي عن التاجر الذي يتعامل معه.

وأضاف أنه على التجار اللجوء إلى حلول تحميهم من عمليات الاحتيال بالوقت الحقيقي من خلال الاستعانة بتقنيات مثل تكنولوجيا التعلّم الآلي لتتبّع أنماط العملاء السلوكية من أجل إبلاغ الفرق المختصة بهذا الموضوع بالتعاملات عالية الخطورة.

وقال: يمكن للتجار أيضاً حماية نشاطات الدفع التي يقوم بها عملاؤهم من خلال نظام مخصص لإدارة عمليات الاحتيال وعبر اللجوء إلى خصائص أمنية مضبوطة بدقة وقابلة للتطوير لمنح عملائهم المزيد من الحماية لكل عمليات الدفع التي يقومون بها.

ولفت إلى أنه في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، تتم حماية التجار الذين يتعاملون معها وعملائهم عبر استخدام إجراءات لمكافحة الاحتيال تعمل على تقييم التعاملات أوتوماتيكياً وفي الوقت الحقيقي لكشف أي سلوكيات احتيالية.

وحول أداء سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات قال جورج إن تحاليل صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي تفيد أن قيمة سوق التجارة الإلكترونية بالتجزئة في دولة الإمارات بلغت 14.3 مليار درهم «3.9 مليار دولار» عام 2020، ويعزى ذلك جزئياً إلى اعتماد الخدمات الرقمية بشكل متزايد خلال الجائحة غير أن الشركة تتوقع أن يستمر هذا المنحى في الفترة التي تلي الجائحة، لاسيّما وأن العملاء ما زالوا يفضلون تجارب شراء سهلة وبسيطة تتمّ بالضغط على زر واحد.

بيتر جورج

الشركات الأصغر حجماً

وأفاد بأنه من العوامل الأساسية الأخرى لهذا النمو قدرة الشركات الأصغر حجماً على الوصول بشكل متزايد إلى عمليات الدفع الرقمي.

وأوضح أنه في الماضي، كانت شركات أو مواقع التجزئة الكبرى تمتلك دون سواها الموارد اللازمة لدمج عمليات الدفع الرقمي في أعمالها، أما اليوم، وبفضل التنافس الشديد في سوق المدفوعات الرقمية والابتكار المتزايد في هذا القطاع باتت هذه التكنولوجيا متاحة للجميع لدرجة أنه حتى تجار الأسواق قادرون على الاستفادة من عمليات الدفع الإلكتروني.