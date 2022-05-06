رئيس مجموعة فنادق إنتركونتيننتال بالشرق الأوسط لـ«الاتحاد»: الإمارات تتصدر الأسواق الأفضل أداءً في قطاع الضيافة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

قال هيثم محمد مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند إن الإمارات تتصدر الأسواق الأفضل أداءً في قطاع الضيافة، مضيفاً أن حكومة الإمارات قادت بنجاح جهود الانتعاش السياحي، والتعافي من جائحة كوفيد-19.

وأكد مطر لـ«الاتحاد» أن التعافي السريع والعودة إلى الانتعاش القوي لقطاع الضيافة في الدولة يرجع إلى التدابير الصارمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ الأيام الأولى لانتشار الوباء والتطبيق الفعال للتطعيم ضد الفيروس والمبادرات التي أطلقت لتعزيز السياحة المحلية والدولية، بالتزامن مع الفعاليات البارزة مثل معرض إكسبو دبي ومختلف البطولات الرياضية والفعاليات الترفيهية في جميع أنحاء الدولة.

وأوضح مطر أن النتائج الإيجابية في قطاع الضيافة بدولة الإمارات، ظهرت عبر زيادة معدلات الإشغال في فنادق المجموعة بالدولة والتي سجلت معدل إشغال يتراوح من 60 % إلى 75 % في الأسواق الرئيسة مثل دبي وأبوظبي والفجيرة خلال عام 2021، مشيراً إلى تصدر دولة الإمارات مؤشر معدلات الإيرادات لكل غرفة متاحة العام الماضي، وتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، في الربع الأخير من عام 2021.

انتعاش متواصل في 2022

وأشار مطر إلى استمرار المؤشرات الإيجابية من العام الماضي في الربع الأول من عام 2022، حيث سجلت فنادق المجموعة أداءً قوياً مع نسبة إشغال تتراوح من 70% إلى 80% في فنادقها بالدولة، مع توقع مضاعفة أداء معدلات الإيرادات لكل غرفة متاحة تقريباً مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

توسعات المجموعة

كشف هيثم محمد مطر عن تخطيط المجموعة لافتتاح 11 فندقاً جديداً في الإمارات بحلول عام 2025، مع مواصلة العمل على توسيع محفظتها في الدولة عبر توقيع المزيد من اتفاقيات تشغيل الفنادق لمواكبة طلب السوق واستراتيجية السياحة في الإمارات. وأضاف أن فنادق محفظة المجموعة في الإمارات والتي تصل إلى 29 فندقاً سجلت أداءً قوياً خلال عام 2021، وواصلت هذا الأداء خلال الربع الأول من عام 2020.

هيثم مطر

مؤشرات الأداء الرئيسة

وأوضح مطر أنه نظراً للحملات الترويجية التي قامت بها دوائر السياحة في الدولة، مثل حملة أجمل شتاء في العالم، بالإضافة إلى رفع قيود السفر بالعديد من الدول الرئيسية الموردة للسياح، شهد القطاع نمواً متواصلاً في معدلات إشغال الغرف وصلت إلى مستويات ما قبل الوباء في معظم فنادق المجموعة، مشيراً إلى مؤشرات نمو قوية في قطاعات سفر الأعمال بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الزيارات الترفيهية بفضل الأحداث البارزة مثل معرض دبي إكسبو وعوامل الجذب السياحي التي تشمل خيارات متعددة من المطاعم والمتاجر والعروض الثقافية والتراثية في الدولة.

محركات الانتعاش

وتوقع مطر أن تستمر السياحة المحلية بلعب دور كبير في إنعاش السياحة حيث يستكشف السكان التنوع في التضاريس الطبيعية المتنوعة في الدولة وعروض الترفيه والتسوق والضيافة التي تقدمها دولة الإمارات، لافتاً إلى أن «استراتيجية الإمارات للسياحة المحلية» ساهمت بشكل كبير بزيادة نسبة الإشغال في نهاية عام 2020، مع خروج القطاع من موجة تبعات انتشار الوباء، وبالنسبة للفنادق، كان التركيز ومازال كبيراً على النظافة والسلامة مع توسيع نطاق العروض لتلبية احتياجات الأعمال والترفيه والنزهات العائلية وحفلات الزفاف التي ماتزال تسهم جميعها في نمو القطاع.

سوق رئيس للتوسع

وفيما يتعلق بعدد فنادق المجموعة في الإمارات، أوضح مطر أن المجموعة تشغّل حالياً 29 فندقاً، منها فندق إنتركونتيننتال رأس الخيمة الذي تم افتتاحه مؤخراً، لافتاً إلى أنه من بين العلامات التجارية السبعة عشر التابعة لمجموعة IHG عالمياً، يوجد سبع علامات تجارية في دولة الإمارات، تشمل: إنتركونتيننتال وكراون بلازا وهوتيل إنديجو وهوليداي إن وهوليداي إن إكسبريس وستايبريدج سويتس وفوكو.

وأكد أن دولة الإمارات تعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم وسوق رئيسة لتنمية المجموعة، التي لديها حتى الآن 11 فندقاً قيد التطوير ومن المقرر افتتاحها خلال السنتين إلى ثلاث سنوات القادمة، لافتاً إلى مواصلة المجموعة التفاوض لتوقيع المزيد من اتفاقيات الفنادق وتوسيع محفظتها، بما يتماشى مع استراتيجية السياحة للدولة وطلب السوق.

الانتعاش شهادة نجاح

وفيما يتعلق بالجهود التي بذلتها حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية لدعم قطاع السياحة والفنادق خلال فترة انتشار الوباء، أوضح مطر أن الانتعاش القوي للاقتصاد وقطاع السياحة في الإمارات، يعد شهادة واضحة على الدور الذي لعبته القيادة الرشيدة والحكيمة في دولة الإمارات، حيث اتخذت حكومة الإمارات قراراً واعياً لإدارة تبعات الوباء والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين والوافدين والزوار وكذلك الحفاظ على انتعاش الاقتصاد ليكون على رأس أولوياتها.

وأضاف: شهدنا ارتفاعاً كبيراً في الإقامات المحلية وكذلك عودة الطلب الدولي تدريجياً مع بداية تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كوفيد-19 وحملات التطعيم الفعالة والجهود التي تبذلها حكومة الإمارات لتنشيط مسارات السفر، فيما كانت الفعاليات المهمة مثل معرض إكسبو دبي والأحداث التجارية في إمارتيّ دبي وأبوظبي ذات توقيت مناسب أدى إلى تعزيز الطلب في قطاع المسافرين من رجال الأعمال وانتعاش السياحة من جديد.