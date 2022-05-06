الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
الدولار يقترب من أعلى مستوياته خلال 20 عاماً
الدولار يقترب من أعلى مستوياته خلال 20 عاماً
6 مايو 2022 19:37

لندن (رويترز) - حوم مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عاما مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم الجمعة، إذ عززت عمليات البيع في الأسواق في مواجهة مخاوف الركود العالمي عملة الملاذ الآمن.
وفتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض وتتجه نحو تسجيل أسوأ أسبوع لها في شهرين، بعد هبوط حاد في وول ستريت.
ظلت العملة الأميركية مرتفعة وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي سيشدد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من أقرانه لوقف التضخم الجامح.
وقال محللون إن تقرير الوظائف الأميركية المرتقب المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم قد يعزز الحجة لتشديد قوي.
يتوقع الاقتصاديون إضافة 391 ألف وظيفة في الولايات المتحدة الشهر الماضي، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ستة عملات رئيسية منافسة، 0.5 بالمئة في ساعات التداول الأوروبية المبكرة ليسجل أعلى مستوى في 20 عاما عند 104.07 نقطة.
لكنه فقد قوته لاحقا في تداولات متقلبة، واستقر في أحدث معاملات عند 103.55. وبدا واضحا أن المؤشر سيحقق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، بارتفاع 0.3 بالمئة خلال الأسبوع.
وفقد اليورو ما يصل إلى 0.5 بالمئة مقابل الدولار في ساعات التداول الأوروبية المبكرة، قبل أن يعكس مساره. وكان مرتفعا في أحدث تداولات 0.2 بالمئة إلى 1.05555 دولار.
واستقر الجنيه الإسترليني إلى حد بعيد بعد انخفاضه في وقت سابق إلى ما دون 1.23 دولار للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، وذلك بعد يوم من إرسال بنك إنجلترا تحذيرا شديدا من أن بريطانيا تخاطر بضربة مزدوجة من الركود وتضخم يتجاوز عشرة بالمئة.
وانضم بنك إنجلترا إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي ورفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى واحد بالمئة.
وتراجع الين قليلا مقابل الدولار، إذ انخفض 0.2 بالمئة إلى 130.46 ين للدولار.
وبالنسبة للعملات المشفرة، نزلت عملة بتكوين قليلا وجرى تداولها عند ما يزيد قليلا على 36 ألف دولار. 

الفائدة الأميركية
البنك المركزي الأميركي
الدولار الأميركي
آخر الأخبار
برعاية محمد بن زايد.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
ثقافة
معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
اليوم 11:11
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
الرياضي
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
اليوم 10:48
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
الرياضي
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
اليوم 10:45
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
الرياضي
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
اليوم 10:43
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©