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الاقتصادي
الأسهم الأوروبية تتجه لتسجيل أكبر خسائر أسبوعية في شهرين
متعامل في بورصة فرانكفورت
6 مايو 2022 19:35

 لندن (رويترز) - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة متجهة نحو تسجيل أسوأ أسبوع لها في شهرين بعد هبوط حاد في وول ستريت بسبب خشية المستثمرين من الحاجة إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة لكبح التضخم المرتفع. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 07.09 بتوقيت جرينتش، وكانت أسهم قطاعي السفر والترفيه والتكنولوجيا أكبر الخاسرين. وكانت أسهم النفط والغاز الرابح الوحيد مع تجاوز أسعار الخام 110 دولارات للبرميل. أغلقت الأسهم الأميركية أمس الخميس على انخفاض حاد حيث تراجعت معنويات المستثمرين في مواجهة مخاوف من ألا يكون رفع سعر الفائدة هذا الأسبوع كافيا لكبح التضخم المتصاعد. كما أثرت الأرباح سلبا على المعنويات في أوروبا. فقد تراجع سهم أديداس أربعة بالمئة إذ خفضت الشركة توقعاتها لمبيعات عام 2022 بسبب استمرار عمليات الإغلاق لمكافحة الجائحة في الصين في إلحاق الضرر بشركة المستلزمات الرياضية الألمانية. وتراجع سهم آي.إن.خي جروب، أكبر بنك هولندي، 2.2 بالمئة إذ أعلن عن صافي دخل فصلي أسوأ من المتوقع، بما في ذلك زيادة في مخصصات القروض المعدومة بسبب الانكشاف في روسيا وأوكرانيا. وهبط سهم أمبو الدنمركية للأجهزة الطبية 13.9 بالمئة بعد إعلان توقعات متشائمة لأرباح العام بأكمله بسبب مشاكل سلاسل التوريد ونقص العمالة في المستشفيات.

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