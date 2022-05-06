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الاقتصادي
الدينار التونسي يهبط لمستوى قياسي جديد مقابل الدولار
عميل يستخدم ماكينة صراف آلي في أحد البنوك التونسية
6 مايو 2022 19:32


تونس (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي في تونس اليوم الجمعة أن الدينار التونسي هبط إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار.
وجرى تداول الدينار بسعر 3.101 مقابل الدولار أمس الخميس. وفي الشهر الماضي، جرى تداوله عند 3.074 للمرة الأولى، مدفوعا للهبوط بارتفاع التضخم وتفاقم العجز التجاري والتأثير الحاد للأزمة الأوكرانية على المالية العامة.
وارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 7.5 بالمئة في أبريل مقارنة مع 7.2 بالمئة في مارس.
وفي الشهر الماضي، قال المعهد الوطني للإحصاء إن العجز التجاري لتونس تفاقم في الربع الأول من هذا العام إلى 4.3 مليار دينار (1.4 مليار دولار) مقارنة بحوالي ثلاثة مليارات دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويهدد تراجع الدينار بتآكل احتياطيات تونس من العملات الأجنبية، ويمكن أن يجعل خدمة الدين أكثر تكلفة ويؤدي إلى زيادة عجز الميزانية. كما أنه يؤدي لتراجع أكبر للقوة الشرائية للمواطنين.

الدينار التونسي
البنك المركزي التونسي
الاقتصاد التونسي
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