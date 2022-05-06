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الاقتصادي
فاو: تراجع أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف في أبريل
حقل قمح في أوكرانيا
6 مايو 2022 19:30


روما (رويترز) - قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت بشكل طفيف في أبريل بعد أن سجلت مستوى قياسيا في مارس، وانخفضت بفضل الزيوت النباتية والحبوب.
بلغ مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، في المتوسط 158.5 نقطة الشهر الماضي مقابل 159.7 بعد تعديل بالزيادة في شهر مارس.
وكان رقم مارس قد تم تحديده سابقا عند 159.3 نقطة.
وقال ماكسيمو توريرو كولين كبير خبراء الاقتصاد في «فاو» إن "الانخفاض الطفيف في المؤشر يبعث على الارتياح، ولا سيما بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل التي تعاني عجزا غذائيا، لكن أسعار المواد الغذائية لا تزال قريبة من مستوياتها المرتفعة في الآونة الأخيرة، مما يعكس أزمة الأسواق المستمرة ويشكل هذا تحديا للأمن الغذائي العالمي للفئات الأضعف".
وعلى الرغم من انخفاضه على أساس شهري، إلا أن مؤشر أبريل كان أعلى بنسبة 29.8 بالمئة عن العام السابق، مدفوعا جزئيا بالمخاوف من تأثير الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.
وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب اليوم الجمعة، خفضت الفاو بشكل طفيف توقعاتها لإنتاج القمح العالمي في 2022 إلى 782 مليون طن من 784 مليونا الشهر الماضي.
ووضعت التوقعات في الحسبان انخفاضا متوقعا بنسبة 20 بالمئة في مناطق الحصاد في أوكرانيا وانخفاضا متوقعا في الإنتاج في المغرب بسبب الجفاف. 

الحرب في أوكرانيا
أسعار الغذاء العالمية
فاو
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