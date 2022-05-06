«أدنيك» تكشف عن أجندة حافلة بالفعاليات والمعارض العالمية

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، عن أجندة حافلة بالفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تستضيفها العاصمة أبوظبي لأول مرة. وتتماشى أجندة «أدنيك» خلال هذا العام مع توجهها الاستراتيجي المتمثل في ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة لقطاع سياحة الأعمال في المنطقة والعالم، وتعزيز مكانة الشركة كوجهة عالمية مفضلة لاستضافة أهم المؤتمرات، وأكبر الفعاليات مستفيدة من مرافقها المتطورة، وإمكاناتها وجودة خدماتها وبنيتها التحتية الاستثنائية وفرق عملها المتخصصة، والتي مكنتها من استضافة أكبر، وأول حدث عالمي في مرحلة التعافي في بيئة صحية وآمنة لضمان أمن وسلامة المشاركين والزوار والكفاءات البشرية العاملة فيها. ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك يومي 8 و9 مايو المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة. وتحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة بين 9 و11 مايو المقبل «المؤتمر العالمي للمرافق 2022». ويشهد مركز أدنيك خلال الفترة بين 11 و16 مايو انطلاق «المؤتمر السنوي السادس للجمعية الدولية لمحترفي استخدام المواد المخدرة»، والذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع الجمعية الدولية للمهنيين في مجال تعاطي المواد المخدرة والمركز الوطني للتأهيل. وخلال يومي 17 و18 مايو، يستضيف «أدنيك» «معرض الطرق والمرور» الذي يقام لأول مرة في العاصمة أبوظبي بمشاركة أكثر من 100 متحدث من الرواد في قطاع المواصلات والنقل، بالتزامن مع «معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2022» الذي يقام في المركز، وذلك لأول مرة في العاصمة أبوظبي، ويجمع المؤتمر مئات الخبراء. وفي الشهر نفسه أيضاً، يستضيف أدنيك «معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022» في الفترة بين 23 ولغاية 29 مايو. وفي شهر مايو أيضاً يستضيف أدنيك «قمة ابتكار السيارات الكهربائية (EVIS)» لأول مرة في الفترة بين 23 و25 مايو المقبل. ويختتم مركز أبوظبي الوطني للمعارض أجندته للنصف الأول من العام الجاري بمؤتمر ومعرض الطهاة العالميين في 30 يونيو، حيث يجمع مجموعة بارزة من أبرز الطهاة والمبدعين في تحضير أشهى المأكولات.