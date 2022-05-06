250 مليون درهم مبيعات «رمضان الشارقة»



الشارقة (الاتحاد) اختتم مهرجان رمضان الشارقة 33 يوماً من الفعاليات المتميزة، لتسدل غرفة تجارة وصناعة الشارقة الستار على دورته الـ32. وحقق المهرجان نجاحاً عزز من مكانته الرائدة، وانعكس ذلك بحجم المبيعات التي وصلت إلى 250 مليون درهم بنسبة نمو بلغت 20%، بعد أن أسهم في استقطاب المستهلكين والمتسوقين من مختلف الفئات والجنسيات بعروض وتخفيضات لبت احتياجاتهم المختلفة، إلى جانب تنظيم العديد من الفعاليات الترفيهية التي ساهمت في إثراء المهرجان وتنويع فعالياته، ما أدى بشكل عام إلى تعزيز الزخم الذي يتمتع به قطاع التجزئة بالإمارة. وشهدت أيامه تقديم الكثير من العروض الترويجية، والتخفيضات الكبرى، والأنشطة الترفيهية، مهدياً سكان إمارة الشارقة وزوارها الكثير من الجوائز القيّمة وأضفى أجواء الفرح والسعادة طيلة أيام شهر رمضان وعيد الفطر السعيد. وشهدت فعاليات "أيام عيد الفطر" التي أطلقتها الغرفة ضمن فعاليات المهرجان، تنظيم السحوبات الكبرى بالتعاون مع تلفزيون الشارقة في مركز صحارى سنتر والرحمانية مول على خمس سيارات كانت من نصيب خمسة متسوقين، بالإضافة إلى باقة وفيرة من الربح والجوائز القيّمة وقسائم المشتريات والهدايا الفورية لزوار المراكز المشاركة في الحدث. وشارك في المهرجان أكثر من 2000 محل تجاري ومختلف مراكز التسوق بالإمارة، التي حرصت على تقديم تشكيلة واسعة من المنتجات في جميع مدن ومناطق الشارقة، وأتاحت التخفيضات التي قدمتها المراكز اكتشاف الصفقات الكبرى والعروض الترويجية والأنشطة التي يقدمها المهرجان، مع تخفيضات وصلت إلى 75% على أشهر علامات الأزياء وأحدث منتجات أسلوب الحياة وألعاب الأطفال، وغيرها الكثير.