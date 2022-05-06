تسارع نمو الوظائف في أميركا والبطالة مستقرة عند 3.6%

واشنطن (رويترز) - تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل مما يؤكد قوة العوامل الأساسية للاقتصاد على الرغم من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.

وقالت وزارة العمل في تقرير التوظيف الذي يحظى بمتابعة كبيرة اليوم الجمعة، إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفعت بواقع 428 ألف وظيفة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر مارس بالخفض قليلاً لتظهر إضافة 428 ألف وظيفة بدلاً من 431 ألفاً كما ورد سابقاً.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف 391 ألف وظيفة. وتراوحت التقديرات من 188 ألفاً إلى 517 ألفاً. ولم يتغير معدل البطالة وظل عند 3.6 بالمئة.