معدلات الإشغال بمولات أبوظبي تعود لمستويات ما قبل «الجائحة»

سيد الحجار (أبوظبي)

ارتفعت معدلات الإشغال بالمراكز التجارية في أبوظبي لتعود لمستويات ما قبل جائحة «كوفيد 19»، وسط زيادة ملحوظة في عدد زوار المولات خلال العام الحالي.

وقال واجب خوري، مدير شركة لاين للاستثمار والعقارات، الذراع الخاصة بإدارة وتطوير المراكز التجارية في مجموعة اللولو العالمية لـ «الاتحاد» إن نسبة الإشغال بـ 9 مولات تجارية تابعة للمجموعة ارتفعت إلى 94% خلال النصف الأول من العام الحالي، متوقعاً ارتفاع معدل الإشغال إلى 97% خلال النصف الثاني من العام، لتنخفض نسبة المحال الشاغرة من 6% إلى 3% فقط، وهي ذات معدلات الإشغال ما قبل الجائحة. وأوضح أن الشركة تمتلك وتدير 9 مولات تجارية في أبوظبي والعين هي، الوحدة مول، والمشرف مول، والخالدية مول، والراحة مول، ومزيد مول، ومركز مدينة زايد للتسوق، والفرسان سنترال مول، والفوعة مول، والبراري أوتليت.

وكان «ياس مول»، المملوك لشركة الدار العقارية، كشف مؤخراً عن ارتفاع نسبة الإشغال إلى 97% وإضافة 55 متجراً جديداً إلى قائمته مع انتهاء الربع الأول من العام الحالي.

وأكد الخوري أن المراكز التجارية في أبوظبي التزمت بجميع الإجراءات التي تم إقرارها من الجهات المختصة، مشيراً إلى عودة الانتعاش التجاري لمعدلاته المرتفعة، فضلاً عن عودة بعض المحال التي أغلقت خلال فترات محددة لمعاودة الافتتاح.

وذكر أنه خلال فترة الجائحة تم إيقاف العديد من الأنشطة والفعاليات بالمولات، موضحاً أنه مع عودة الحياة لطبيعتها في ظل ما قامت به الدولة من إجراءات مهمة لمواجهة تداعيات الجائحة، شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد الزوار للمولات.

وأوضح أن بعض المولات أغلقت لنحو شهرين إلى 4 أشهر، خلال عام 2020، بينما شهد العام الحالي زيادة ملحوظة في عدد الزوار، ليتساوى تقريباً مع عدد الزوار في 2019، متوقعاً زيادة عدد الزوار للمراكز التجارية التابعة للمجموعة خلال العام الحالي بنحو 7 إلى 10% مقارنة بعام 2021.

وأشار الخوري إلى إطلاق حملة «مول مليونير» الموسم الثاني، متوقعاً أن تبلغ قيمة مشتريات الزوار خلال الحملة، التي تستمر من 23 أبريل حتى 6 سبتمبر المقبل، إلى نحو 200 مليون درهم مقابل، قيمة مشتريات تقدر بـ140 مليون درهم خلال الحملة المماثلة التي تم إطلاقها للمرة الأولى في 2019، واستمرت لنحو 45 يوماً.

وذكر الخوري أن العام الحالي شهد افتتاح مركز الفرسان سنترال مول في مدينة خليفة، حيث يتوقع افتتاحه رسمياً في أغسطس أو سبتمبر المقبلين، حيث يعمل بالمول نحو 50 إلى 60 محلاً تجارياً، بالإضافة إلى «اللولو هايبر ماركت»٬ بنسبة إشغال تصل إلى 45% تقريباً.