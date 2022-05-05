الأسهم الأوروبية تنتعش

لندن (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، مقتفيةً أثر صعود وول ستريت الليلة الماضية، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة كما كان متوقعاً، لكنه هدأ الرهانات على تشديد كبير، مع انتعاش المعنويات أكثر بفضل سلسلة من الأرباح الكبيرة.

وبحلول الساعة 07.09 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.8%، ليعكس الكثير من الخسائر التي تكبدها حتى الآن هذا الأسبوع.

قفزت أسواق الأسهم العالمية بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، لكن رئيسه جيروم باول استبعد صراحة رفع 75 نقطة أساس في اجتماع قادم.

وصعدت أسهم التكنولوجيا 3.2%، الأعلى بين القطاعات الأوروبية، تليها أسهم شركات صناعة السيارات والأسهم الصناعية.

وقفز سهم إيرباص 7.1% بعد إعلانها عن أرباح تفوق المتوقع في الربع الأول، ومع تأكيد شركة صناعة الطائرات خططاً غير مسبوقة لزيادة إنتاج الطائرات ضيقة البدن بنسبة 50%.