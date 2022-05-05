الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
الوليد بن طلال: ماسك سيكون «قائداً ممتازاً» لـ«تويتر»
الوليد بن طلال
5 مايو 2022 20:35

الرياض (رويترز) - قال المستثمر السعودي الأمير الوليد بن طلال اليوم الخميس: إن رجل الأعمال الأميركي الملياردير إيلون ماسك سيكون «قائدا ممتازا» لموقع تويتر، حيث وافق الأمير على الاحتفاظ بحصته البالغة 1.89 مليار دولار في تويتر وعدم بيعها. وكان الأمير الوليد قد عارض في 14 أبريل عرض الشراء، قائلا: إن السعر الذي عرضه إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، لم يقترب من القيمة الجوهرية لتويتر بالنظر إلى آفاق نموه. لكنه قال اليوم الخميس في تغريدة على تويتر إنه من الرائع التواصل مع «صديقه الجديد» ماسك. وكتب على تويتر: «من الرائع التواصل معك صديقي 'الجديد' @إيلون ماسك (..) أعتقد أنك ستكون قائدا ممتازا لتويتر لدفع وتعظيم إمكاناته الكبيرة». وأضاف في تغريدة على تويتر «أتطلع أنا وشركة المملكة القابضة للاحتفاظ بحصتنا البالغة 1.9 مليار دولار في تويتر 'الجديد' والانضمام لكم في هذه الرحلة المثيرة». ولم ترد المملكة القابضة على طلب لرويترز بتعليق إضافي. وبينما يمتلك الأمير حصصا في شركات عديدة مثل شركة سيتي جروب وليفت، فإن شركته الاستثمارية تبيع حصصها في فنادق على مدار السنوات العشر الماضية. ووافقت شركة كاسكيد للاستثمار التي يملكها بيل جيتس، أواخر العام الماضي، على السيطرة على فنادق ومنتجعات فور سيزونز من خلال شراء نحو نصف حصة الأمير الوليد مقابل 2.21 مليار دولار.

تويتر
ايلون ماسك
الوليد بن طلال
آخر الأخبار
برعاية محمد بن زايد.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
ثقافة
معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
اليوم 11:11
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
الرياضي
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
اليوم 10:48
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
الرياضي
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
اليوم 10:45
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
الرياضي
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
اليوم 10:43
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©