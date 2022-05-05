«فلاي دبي»: تشغيل رحلات محددة من مطار آل مكتوم

دبي (الاتحاد) تبدأ فلاي دبي اعتباراً من 9 مايو الحالي تشغيل رحلات محددة انطلاقاً من مطار آل مكتوم وذلك تزامناً مع بدء مشروع تحديث المدرج الشمالي بمطار دبي الدولي. وستقوم الناقلة بتسيير رحلات إلى 39 وجهة من مطار آل مكتوم دبي وورلد سنترال «DWC» لمدة 45 يوماً من 9 مايو الحالي حتى 22 يونيو المقبل خلال مشروع تجديد المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي. وفي مطار آل مكتوم «دبي ورلد سنترال» سيستمر المسافرون في الاستفادة من جميع خدمات السفر المريحة التي تقدمها فلاي دبي وستستمر الرحلات إلى جميع وجهات فلاي دبي الأخرى في العمل من المبنى 2 والمبنى 3 بمطار دبي الدولي. وينصح الركاب بالتحقق من مطارات المغادرة والوصول قبل السفر للتأكد من حصولهم على المعلومات الصحيحة.