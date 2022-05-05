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الاقتصادي
ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية
باحثون عن عمل أمام أحد مكاتب التوظيف الأميركية
5 مايو 2022 20:05

 واشنطن (رويترز) - ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكنه ظل عند مستوى يتوافق مع صعوبة الظروف في سوق العمل وتحقيق المزيد من مكاسب في الأجور. وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة لأول مرة ارتفعت 19 ألفاً إلى 200 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 30 أبريل. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تسجيل 182 ألف طلب. وكانت الطلبات تحوم دون مستوى 200 ألف منذ منتصف فبراير، وسط طلب قوي على العمال.

الاقتصاد الأميركي
البطالة الأميركية
طلبات اعانة بطالة في اميركا
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