الدولار يتراجع بعد رفع سعر الفائدة الأميركية

نيويورك (رويترز) - سجل الدولار أكبر انخفاض في أكثر من شهر اليوم، بعدما رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لكنه استبعد فكرة رفع أكبر للفائدة قريباً.

وانخفض مؤشر الدولار متراجعاً عن أعلى مستوى في خمسة أعوام وهبط 0.9% مساء إلى 102.450.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، وحقق الدولار الأسترالي أكبر مكسب يومي له في أكثر من عشرة أعوام.

وصعد اليورو بنحو واحد بالمئة وسجل في أحدث تداول له 1.0606 دولار. كما ارتفع الين الياباني وسجل 130 مقابل الدولار. وبلغ في أحدث معاملاته 129.26 مقابل الدولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني بأكثر من واحد بالمئة إلى 1.2605 دولار، كما رفع بنك إنجلترا المركزي اليوم سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقفز الدولار الأسترالي 2.2 بالمئة، وهي أكبر زيادة يسجلها منذ نهاية 2011. وسجل في أحدث تداول له 0.7236 دولار أميركي، متراجعاً على نحو طفيف عن ذروة سجلها مساء عند 0.7265 دولار.

وصعد الدولار النيوزيلندي 1.7 بالمئة، وهي أكبر زيادة خلال يوم واحد في عامين، وسجل 0.6537 دولار أميركي.

وتلقت العملات الرقمية دعماً من خسائر الدولار. وحققت بيتكوين أفضل أداء يومي في أكثر من خمسة أسابيع وزادت خمسة بالمئة لتصل إلى أقل بقليل من 40 ألف دولار.

وكان التداول ضعيفاً في آسيا بسبب عطلة عامة في اليابان.