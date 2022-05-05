البنوك تقود بورصة الكويت للصعود

الكويت (رويترز) - قاد قطاع البنوك، اليوم، مؤشرات بورصة الكويت للارتفاع بقوة في أول يوم للتداول عقب عطلة عيد الفطر وبعد إعلان بنك الكويت المركزي رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية. وأعلن بنك الكويت المركزي الليلة الماضية رفع سعر الخصم من 1.75% إلى اثنين بالمئة اعتباراً من الخامس من مايو، عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي زيادة أسعار الفائدة. وأغلق مؤشر السوق الأول مرتفعاً 1.2%، كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة مماثلة والسوق الرئيسي 50 بنسبة 1.6%. وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 2.2% وبيت التمويل الكويتي واحدا بالمئة، وبنك الخليج 6.2% وبنك برقان ثلاثة بالمئة.