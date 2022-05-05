ماسك يجمع 7 مليارات دولار من مستثمرين لصفقة «تويتر»

نيويورك (رويترز) - جمع الملياردير إيلون ماسك تمويلاً بقيمة 7.14 مليار دولار من مجموعة من المستثمرين من بينهم لاري إليسون، الشريك المؤسس لأوراكل كورب، وسيكويا كابيتال لتمويل استحواذه على شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار، وذلك حسبما جاء في إفصاح اليوم. وأظهر الإفصاح أن المستثمر السعودي الأمير الوليد بن طلال، الذي عارض الشراء في البداية، وافق أيضاً على تحويل حصته البالغة 1.89 مليار دولار إلى الصفقة بدلاً من بيعها مقابل المال.

وتأتي الخطوة في الوقت الذي جرى فيه خفض قروض الهامش لماسك إلى 6.25 مليار دولار من 12.5 مليار دولار تم الإعلان عنها في وقت سابق، وفقاً للإفصاح.

كما عُدل التزام ماسك التمويلي البالغ 21 مليار دولار إلى 27.25 مليار دولار.



المساهمون الحاليون

وأظهر الإفصاح أن ماسك سيواصل إجراء محادثات مع المساهمين الحاليين في تويتر، مثل رئيس الشركة السابق جاك دورسي، للمساهمة بأسهم في الاستحواذ.

ومن بين مجموعة المستثمرين أيضاً قطر القابضة وفي.واي كابيتال التي تتخذ من دبي مقراً، والتي تستثمر أيضاً في مشروع آخر لماسك هو ذا بورينج كامباني.

أفادت رويترز الأسبوع الماضي أن ماسك أجرى محادثات مع شركات استثمارية كبيرة وأثرياء بشأن الحصول على مزيد من التمويل لاستحواذه على تويتر وتقليل أمواله في الصفقة.

وخصص لاري إليسون، وهو عضو بمجلس إدارة شركة تسلا ويصف نفسه بالصديق المقرب لماسك، مليار دولار للتمويل.



النشاط الإعلاني

إلى ذلك، قال ثلاثة مسؤولين تنفيذيين بوكالات إعلان لـ«رويترز» إن شركة تويتر واجهت إحجاماً عندما كانت تعرض فرصاً للدعاية مساء أمس في فعالية بمدينة نيويورك، إذ لا تزال خطط شركة التواصل الاجتماعي تحت قيادة الملياردير إيلون ماسك مبهمة.

فقد غرَّد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، قائلاً إنه ينبغي ألا تكون هناك إعلانات على المنصة حتى تتمكن من التحكم بشكل أكبر في سياسات تعديل المحتوى.

وأخبرت شركة تويتر موظفيها في اجتماعات داخلية وفي إفصاحات عامة بأن نشاطها الإعلاني وعملياتها الأخرى ستستمر بشكل طبيعي حتى إتمام الصفقة، لكن الشركة لم تستطع التكهن بالتغييرات التي قد يجريها ماسك.

وقال مارك ديماسيمو مؤسس وكالة الإعلانات ديماسيمو جولدستين، مشيراً إلى عرض تويتر للمعلنين أمس: «أيا كان ما تقوله (تويتر)، ما يريد أي أحد معرفته حقاً هو كيف سيكون الوضع في المستقبل».

حققت شركة التواصل الاجتماعي أرباحاً بلغت خمسة مليارات دولار في عام 2021، معظمها من الإعلانات الرقمية على موقعها الإلكتروني وتطبيقها.

وقال أليكس ستون، نائب الرئيس الأول لمقاطع الفيديو المتقدمة وشراكات الوكالات في هورايزون ميديا: «أود أن تتحدث (تويتر) عن الأمر لأن هناك الكثير من الفضول».

أعلنت تويتر في عرضها (نيوفرونت) عن توسيع شراكاتها مع شركتي الإعلام كوندي ناست وإسينس، اللتين ستنشئان برمجيات مرئية وصوتية على تويتر.

وسيتمكن المعلنون من شراء مواقع إعلانية يتم تشغيلها بجوار مقاطع الفيديو تلك.