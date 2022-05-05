«أوبك بلس» يرفع الإنتاج 432 ألف برميل يومياً في يونيو



لندن (رويترز) - اتفق تحالف أوبك بلس، خلال اجتماعه اليوم، على المضي في خطط زيادة تدريجية في إنتاج النفط تصل إلى 432 ألف برميل يومياً في يونيو. ويتماشى قرار وزراء دول التحالف، الذي يضم أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ومنتجين من خارجها أبرزهم روسيا، مع الخطة الحالية للتخلص من قيود الإنتاج التي فرضت خلال أسوأ فترات جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

ومن المقرر أن يعقد الحالف اجتماعه القادم في 2 يونيو. وأكد تحالف أوبك بلس أنه ليس مسؤولاً عن اضطرابات الإمدادات العالمية، مع التشديد على أن عمليات الإغلاق المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا في الصين تهدد توقعات الطلب.



وجاء الاجتماع الوزاري لـ«أوبك بلس» بعد اجتماع بدأ بالفعل للجنة المراقبة الوزارية المشتركة الاستشارية.

يأتي الاجتماع فيما تشهد أسعار النفط ارتفاعاً؛ إذ سجلت أعلى مستوياتها منذ عام 2008 في مارس عند أكثر من 139 دولاراً للبرميل، بعدما فاقم الهجوم الروسي على أوكرانيا مخاوف حيال الإمدادات كانت تؤجج بالفعل زيادة الأسعار.



ويأتي اجتماع أوبك بلس» أيضاً بعد يوم من اقتراح الاتحاد الأوروبي فرض حظر نفطي تدريجي على روسيا في أشد إجراءاته حتى الآن لمعاقبة موسكو لهجومها على أوكرانيا.

وسيجبر الحظر روسيا على الأرجح على إعادة توجيه التدفقات إلى آسيا وخفض الإنتاج بشدة، في حين سيتنافس الاتحاد الأوروبي على الإمدادات المتاحة المتبقية، وهما عاملان سيدعمان على الأغلب ارتفاع أسعار النفط.

وقال كالوم ماكفيرسون من إنفستيك: «تواصل أوبك بلس اعتبار هذه مشكلة من صنع الغرب وليست مشكلة إمداد أساسية ينبغي أن تتعامل معها».

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، أمس، إنه لا يمكن لمنتجين آخرين تعويض الصادرات الروسية التي تتجاوز سبعة ملايين برميل يومياً، وإن «الطاقة الفائضة غير متوفرة».

وارتفعت العقود الآجلة لبرنت اليوم دولارين إلى 112.14 دولار للبرميل.

الطلب العالمي

وتتوقع أوبك الآن أن ينمو الطلب العالمي على النفط في 2022 بواقع 3.67 مليون برميل يومياً، بانخفاض 480 ألف برميل يومياً عن توقعاتها السابقة. وقال باركيندو إن عمليات الإغلاق في الصين تحد من الطلب.

واتفقت الوكالة الدولية للطاقة، وهي هيئة مراقبة الطاقة في الغرب، الشهر الماضي على سحب كميات قياسية من المخزونات للمساعدة في تهدئة الأسعار وتعويض اضطرابات الإمدادات من روسيا.

حظر النفط الروسي

وارتفعت أسعار النفط في مستهل المعاملات الآسيوية اليوم، مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة بعد اقتراح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا، تشمل حظر النفط الروسي في غضون ستة أشهر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً إلى 110.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0:02 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتاً إلى 107.96 دولار للبرميل.

وزاد الخامان بأكثر من خمسة دولارات للبرميل أمس.

والاقتراح الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ويحتاج إلى دعم بالإجماع من دول التكتل لتفعيله، يشمل الخفض التدريجي لواردات الخام الروسية في غضون ستة أشهر ومنتجات التكرير بحلول نهاية 2022. كما يقترح أيضاً حظر كافة خدمات الشحن والسمسرة والتأمين والتمويل التي تقدمها شركات الاتحاد الأوروبي لنقل النفط الروسي في غضون شهر.

لكن يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يجد بدائل، بينما ترتفع أسعار الطاقة؛ إذ يستورد نحو 3.5 مليون برميل من النفط ومنتجاته من روسيا يومياً، فضلاً عن اعتماده على إمدادات الغاز الروسية.

وعبر عدد من دول شرق الاتحاد الأوروبي عن القلق من أن حظر النفط الروسي لن يترك لها وقتاً كافياً للتكيف مع الوضع.