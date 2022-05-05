«أبوظبي للمعارض» تستعد لاستضافة مؤتمرات عالمية

أبوظبي (الاتحاد) كشفت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، عن أجندتها الخاصة بعام 2022 والتي تتضمن مجموعةً متنوعةً من المؤتمرات العالمية المرموقة.

وتستضيف شركة «أدنيك»، بصفتها جهةً رائدةً في قطاع سياحة الأعمال وأحد اللاعبين الرئيسيين في رسم مستقبل قطاع فعاليات الأعمال، مؤتمرات مهمةً واستراتيجيةً ترسخ مكانة أبوظبي باعتبارها وجهةً عالميةً رائدةً في سياحة الأعمال، وتسلط الضوء على مقومات الشركة واستعداداتها لاستقبال الضيوف والجهات العارضة من مختلف أنحاء العالم، والتي تسخر جميع إمكاناتها لتنظيم فعاليات وفق أفضل المستويات التي تليق بالمكانة العالمية المتميزة التي تحظى بها أبوظبي، ودولة الإمارات بشكل عام في هذا المجال.

وقال خليفة القبيسي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»: «تعكس استضافتنا لهذه المؤتمرات العالمية الكبرى على أجندتنا لهذا العام المكانة الرائدة التي تحتلها أبوظبي كوجهة مفضلة لسياحة الأعمال، وتؤكد ثقة الجمعيات والهيئات المحلية والعالمية بالإمكانات والقدرات التي تمتلكها «أدنيك»، وكفاءة فرق عملها في تنظيم فعاليات كبرى بأجواء آمنة. هذه الأجندة تجسد الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به شركة «أدنيك» في دعم التنوع الاقتصادي، وإثراء الجوانب المعرفية والعملية من خلال توفير منصات لنقل وتبادل وتوطين المعرفة في مختلف القطاعات».

وأضاف:«نحن واثقون بقدراتنا على المضي بتحقيق مزيد من النجاحات المهمة هذا العام، بفضل التنوع الكبير في محفظة مراكزنا، ولا سيما مركز أبوظبي الوطني للمعارض الذي يُعد أحد أهم المرافق الرائدة، وأكثرها تطوراً على مستوى المنطقة والعالم».

ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك يومي 8 و9 مايو المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، ويتناول المؤتمر التحديات المتعلقة بالانتماء للمجتمع الإسلامي المعاصر، مما يؤكد الدور الريادي للعلماء والمفكرين في قيادة الأمة، وتقديم مقترحات فكرية وشرعية.

كما يشهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة بين 11 و16 مايو انطلاق «المؤتمر السنوي السادس للجمعية الدولية للمهنيين في مجال إدمان المؤثرات العقلية»، والذي تنظمه الجمعية بالتعاون المركز الوطني للتأهيل، ويناقش المؤتمر الذي يستقطب العلماء والباحثين الخبراء والمتخصصين في مجال الإدمان السلوكي، العديد من الأوراق البحثية التي تركز على موضوع الإدمان.

ويستضيف مركز «أدنيك» في الفترة بين 30 مايو و2 يونيو المقبل مؤتمر ومعرض الطهاة العالميين 2022، والذي يجمع أمهر الطهاة والمبدعين في مجال الطعام في مكان واحد لرسم ملامح مستقبل الطهي، حيث يوفر المؤتمر والمعرض منصة للتواصل مع رواد الفكر والجهات المعنية، لوضع برنامج شامل يهدف إلى تعزيز التعاون وبناء العلاقات وتسليط الضوء على الرؤية المشتركة لمستقبل قطاع الضيافة.

وفي الفترة بين 13 و16 أكتوبر، يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» المؤتمر السنوي الثامن والأربعين للجمعية الدولية لمرض السكري لدى الأطفال والمراهقين، والذي يركز على تحفيز الأبحاث السريرية، وتقديم الدعم للأطفال والشباب المصابين بمرض السكري.

كما تشهد أدنيك أيضاً استضافة مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة 2022 خلال الفترة بين 23 و26 أكتوبر المقبل. وتُعد الجمعية الدولية الجهة الرائدة للباحثين والممارسين النشاط البدني، ومتبعي أنماط حياة صحية. ويقدم المؤتمر، الأول من نوعه في المنطقة، مفهوماً جديداً كلياً في هذا المجال، مستفيداً من الموقع أبوظبي المتميز لنقل المعارف من مختلف أنحاء العالم، عبر مجموعةً من الحوارات المميزة التي تتناول العديد من الموضوعات الرئيسية مثل تأثير العوامل الثقافية والجسدية على النشاط البدني للأفراد.

وتستضيف أدنيك للمرة الأولى مؤتمر الأساليب التجريبية في معالجة اللغة الطبيعية لعام 2022 بين 7 و11 ديسمبر القادم، وهو أحد المؤتمرات العريقة التي تقام سنوياً منذ عام 1996، ويُعنى بمواضيع معالجة اللغات الطبيعية. وتتضمن أعمال نسخة هذا العام، التي توفر إمكانية المشاركة شخصياً أو افتراضياً، العديد من الحوارات وورشات العمل والبرامج التعليمية التي تهدف إلى تشجيع تبادل المعارف والمعلومات بين المشاركين من مختلف أنحاء العالم.