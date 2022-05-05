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الاقتصادي
«سوق السفر العربي» يناقش اتجاهات السياحة والتكنولوجيا
مشاركون في دورة سابقة لمعرض سوق السفر العربي
5 مايو 2022 19:23

دبي (الاتحاد) يناقش معرض سوق السفر العربي 2022، الذي ينطلق الاثنين المقبل تحت شعار «مستقبل السفر والسياحة الدولية»، أحدث الاتجاهات المتعلقة بالسياحة والسفر والتكنولوجيا والنقل والاستدامة، بمشاركة 1500 شركة عارضة من 112 دولة على مدار أربعة أيام متتالية في مركز دبي التجاري العالمي. ويعقد معرض سوق السفر العربي 2022 بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي والشركاء الاستراتيجيين «دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي كشريك وجهة، ومجموعة إعمار للضيافة كشريك فندقي رسمي، وطيران الإمارات كشريك طيران رسمي». وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: إن سوق السفر العربي 2022 يؤكد أهمية صناعة السفر، حيث نواصل مواجهة تحديات جائحة كوفيد-19 مع تحديد كيفية دفع عجلة هذه الصناعة إلى الأمام. وأضافت: «انتعشت صناعة السياحة بشكل ملحوظ، حيث شهدنا ارتفاعاً واضحاً في المشاركة، مع زيادة مساحة الأرضية بنسبة تزيد على 85% مقارنة بنسخة العام السابق وتجاوز مساحة العارضين في الشرق الأوسط مستويات نسخة 2019». وأشارت إلى أن المعرض سيكشف النقاب عن تقنية جديدة ستلغي الحاجة إلى بطاقات العمل، وتسمح للعارضين والزوار بمشاركة التفاصيل والكتيبات والمواد التسويقية عبر الماسحات الضوئية المبتكرة والبطاقات، كما ستشهد دورة هذا العام من الحدث إطلاق مسابقة سوق السفر العربي درابر- علاء الدين للشركات الناشئة، 2022 التي ستتاح الفرصة من خلالها أمام 15 شركة ناشئة للحصول على تمويل استثماري يصل إلى نصف مليون دولار، فيما يتم إطلاق النسخة الافتراضية من المعرض في 17 و18 مايو الحالي. وأوضحت أن أبرز فعاليات نسخة 2022 من المعرض تتضمن قمم الوجهات التي ستسلط الضوء على أسواق المصادر الرئيسية السعودية والصين والهند، وانعقاد منتدى «أرايفال دبي» لاستكشاف الجيل القادم من الاتجاهات والابتكارات للأنشطة السياحية، كما سيتم تسليط الضوء على قطاعات الطيران والفنادق والسياحة الرياضية وسياحة التجزئة، وتنظيم ندوة خاصة للاستثمار في قطاع الضيافة، فضلاً عن مشاركة مميزة لرابطة سفر الأعمال العالمية تقدم خلالها أحدث محتوى سفر للعمل والبحث والتعليم. ويشكل معرض سوق السفر العربي جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي، الذي سيقام على مدى 10 أيام من الفترة الممتدة من 9 -19 مايو الجاري، ويتم فيه انعقاد المعارض والمؤتمرات وتنظيم الجوائز وإطلاق المنتجات.

سوق السفر العربي
مركز دبي التجاري العالمي
دبي
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