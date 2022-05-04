صفقات الاندماج والاستحواذ تنمو 11 % خلال الربع الأول

دبي (الاتحاد)

بلغت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 430 مليون دولار أمريكي بينما بلغ إجمالي عمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة 21.1 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2022، بنمو نسبته 11%، بحسب تقرير لشركة ريفينيتف. وأفاد التقرير أن أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جمعت 3.7 مليار دولار أمريكي من خلال خمسة عشر عرضاً، بينما وصلت أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 7.9 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2022.

وبلغ إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 430 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2022، بزيادة 94% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهي أعلى نسبة منذ بدء السجلات في عام 2000. وزادت رسوم الاستحواذ بنسبة 569% لتصل إلى 184 مليون دولار أميركي حتى الآن هذا العام. وهذا يجعلها أقوى بداية لعام من الرسوم التي اكتسبها نشاط الاندماج والاستحواذ منذ عام 2008 والتي تمثل 43% من إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية. وسجلت أسواق رأس المال أقوى بداية لهذا العام منذ أربعة عشر عاماً، حيث أنتجت 75.2 مليون دولار أمريكي من الرسوم المتعلقة بالأسهم، بزيادة 433% عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي رسوم الاكتتاب في السندات 19.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 79% عن نفس الفترة من العام الماضي وأبطأ بداية لهذا العام منذ 2016.

وبلغ إجمالي عمليات الاندماج والاستحواذ المعلنة مع أي مشاركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 21.1 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 11% عن نفس الفترة من العام الماضي. وتراجعت عمليات الاندماج والاستحواذ المستهدفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 29% عن العام الماضي، حيث بلغت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ 9.2 مليار دولار أمريكي هذا العام حتى الآن.