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الاقتصادي
«كيو» تستحوذ على «ريم للاستثمار»
عبدالله آل حامد
5 مايو 2022 00:54

أبوظبي (الاتحاد) 

 استحوذت شركة كيو القابضة على كامل أسهم شركة ريم للاستثمار، مقابل أسهم يتم إصدارها في كيو القابضة بمبلغ إجمالي قدره 5.942.067.075 درهم.
وأعلن معالي عبدالله محمد بطي آل حامد، رئيس مجلس إدارة شركة كيو القابضة، في هذا الحدث الهام، عن استحواذ شركة كيو القابضة على شركة ريم للاستثمار عن طريق إصدار أسهم جديدة في الشركة، بحيث يتم تخصيص 17.33 من أسهم الشركة لكل سهم يتم الاستحواذ عليه من أسهم مساهمي شركة ريم للاستثمار (معدل تبادل الأسهم). كما أعلن معاليه على زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة بحد أقصى 1.347.407.500 سهم لمساهمي شركة ريم للاستثمار طبقاً لمعدل التبادل المشار إليه.
وقال آل حامد: «تأتي هذه الخطوة الهامة والمدروسة ضمن جهودنا الدؤوبة والجادة لزيادة محفظتنا الاستثمارية، وتنمية أعمالنا وتطور أدائنا، بما يتماشى مع الخطط الاستثمارية لمجلس الإدارة في قطاعات مختارة لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي، حيث تهدف كيو القابضة إلى تحقيق نمو مستدام للمستثمرين وتوفير عوائد طويلة الأجل، مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم الطموحات العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة».
ومن جهته، قال ماجد فؤاد محمد عودة، الرئيس التنفيذي لشركة كيو القابضة: «جاء استحواذ كيو القابضة على شركة ريم للاستثمار كجزء من خطتنا الإستراتيجية للاستثمار، حيث وضعنا خطة إستراتيجية مدروسة بعناية للاستثمار في عدد من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتنشئة الجيل القادم من رواد وقادة الأعمال». وأضاف عودة: «تتطلع الشركة إلى مزيد من التوسع من خلال اتباع توجهات وآليات طويلة المدى وموافق عليها من قبل مجلس الإدارة، لتعزيز مكانة شركة كيو القابضة كواحدة من أكبر وأهم الشركات العاملة في قطاع الاستثمار».
وتعتبر شركة كيو القابضة شركة مساهمة خاصة تأسست عام 2005، وتعد من أكبر شركات الاستثمار في إمارة أبوظبي.

ريم للاستثمار
عبدالله آل حامد
الإمارات
أبوظبي
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