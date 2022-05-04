سوق السفر العربي ينطلق بدبي الإثنين المقبل

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تنطلق فعاليات الدورة 29 من سوق السفر العربي «الملتقى 2022» يوم الاثنين المقبل في دبي وتستمر حتى يوم الخميس، بمشاركة أكثر من 1500 عارض من 112 وجهة عالمية.

ويتوقع أن تستقطب الفعالية أكثر من 20 ألف زائر هذا العام، مع وجود مؤشرات إيجابية التي تعكس التفاؤل القوي بين الوجهات السياحة بتسارع وتيرة التعافي والعودة نحو الانتعاش خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهو الأمر الذي انعكس على زيادة مساحة المعرض الذي سيقام في مركز دبي التجاري بنسبة 85% مقارنة مع الدورة السابقة. وزادت المشاركات المحلية من دولة الإمارات في المعرض بنسبة 56%، فيما زادت مشاركات منطقة الشرق الأوسط بنسبة 57% ومنطقة أفريقيا بنسبة 56% وآسيا بنسبة 50% وأوروبا بنسبة 49%، في حين زادت المساحة المخصصة للفنادق بنسبة 71%، ولفعالية ترافيل تيك بنسبة 380%.