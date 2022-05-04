أداء قوي لفنادق الإمارات خلال الربع الأول من 2022

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت مؤشرات أداء القطاع الفندقي في دولة الإمارات ارتفاعاً استثنائياً خلال الربع الأول من العام 2022، تجاوزت معه مستويات ما قبل الجائحة المسجلة في الربع ذاته من العام 2019، مستفيدة من انتعاش الطلب الدولي والمحلي بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي، وفقاً لتقرير صادر عن موقع بوكينج دوت كوم.

وأظهرت بيانات التقرير ارتفاع متوسط الإقامة في فنادق أبوظبي خلال الربع الأول من العام 2022 بنسبة 2.2% لتصل إلى 2.04 ليلة، فيما بلغ متوسط سعر الغرفة اليومي نحو 411 درهماً.

وبحسب التقرير شكلت الأسواق الدولية نحو 42% من جنسيات نزلاء فنادق العاصمة خلال الربع الأول مقابل 47% للسوق المحلي و11% للسوق الخليجي.

وفي دبي، ارتفع متوسط سعر الغرفة اليومي بنسبة 24.7% ليصل إلى 722 درهماً، مقارنة مع الربع ذاته من العام 2019، فيما زاد متوسط مدة الإقامة بنسبة 17.9% ليبلغ 3.33 ليلة.

وحققت منتجعات دبي أعلى نسبة نمو في متوسط سعر الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 142%، تلتها فنادق الخمسة نجوم بنسبة 130%، ثم الفنادق من فئة 3 نحوم بنسبة 125%، والشقق الفندقية بنسبة 124%، والفنادق من فئة 4 نجوم بنسبة 116%، في حين سجلت فنادق الخمس نجوم أعلى نمو في متوسط مدة إقامة بلغت نسبته 124%، ثم الشقق الفندقية بنسبة 120% والمنتجعات الشاطئية والفنادق من فئة 4 نجوم بنسبة 117%.

وأشار التقرير إلى أن أعلى نسبة طلب على الإقامات الطويلة في المنشآت الفندقية بدبي خلال الربع الأول كانت للإقامة من 4 إلى 6 ليال بنسبة 34%، ثم على الإقامة من 1 إلى 3 ليال بنسبة 31%، وعلى الإقامة من 7 إلى 9 ليال بنسبة 23%.

وأشار التقرير إلى تنوع الطلب من الأسواق الخارجية على الإقامات الفندقية بدبي خلال الربع الأول، حيث جاء السوق السعودي في المقدمة بنسبة 12.4% من الطلب، ثم المملكة المتحدة بنسبة 8.7%، وفرنسا بنسبة 7.9% والاتحاد الروسي بنسبة 7.5%، وألمانيا بنسبة 4.5%، وأميركا 3.5% والهند 3.1%، وهولندا بنسبة 2.5%، ثم مصر 2.6% والكويت 2.3% وإيطاليا 2.3% وسويسرا 1.3% وبلجيكا 1.6% وباكستان 1% وبقية الأسواق الأخرى 30.6%.

وخلال مدة انعقاد إكسبو 2020 دبي في الفترة من أول أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022، أظهرت البيانات استحواذ الطلب من الأسواق الدولية على نسبة 65% من الإقامات في فنادق دبي مقابل 19% للأسواق الخليجية و16% للسوق المحلي فقط، فيما بلغ متوسط سعر الغرفة اليومي خلال هذه الفترة 703 دراهم، ومتوسط مدة الإقامة 3.5 ليلة.

وبحسب التقرير بلغ متوسط سعر الغرفة فنادق الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان 567 درهماً بارتفاع نسبة 14.7%، فيما بلغ متوسط مدة الإقامة نحو 2.15 ليلة، بنمو 26.6%، فيما شكل السوق المحلي نحو 62% من إجمالي النزلاء، مقابل 29% للأسواق الدولية و9% للسوق الخليجي.