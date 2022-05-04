«أوبك+» تتوقع ارتفاع فائض النفط في 2022

لندن (رويترز)

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الأربعاء إن الإغلاق العام في الصين يؤثر على الطلب على النفط، وسط توقعات بأن تواجه الصين أكبر صدمة فيما يتعلق بالطلب على الخام منذ الأيام الأولى للجائحة في 2020.

جاءت تصريحات الأمين العام لأوبك محمد باركيندو في كلمة أمام اللجنة الفنية لأوبك+ وفقا لنسخة من الكلمة اطلعت عليها رويترز.

وأظهر تقرير أن تحالف أوبك+ يتوقع فائضا قدره 1.9 مليون برميل يوميا في 2022، بزيادة 600 ألف برميل يوميا عن تقديرات سابقة، وسط توقعات بتباطؤ نمو الطلب على النفط هذا العام.

وتوقع التقرير، الذي تم إعداده قبل اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ أمس، أيضا أن تتجاوز مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الأخير، المتوسط في 2015-2019 بشكل طفيف.

ويعكس تعديل التقديرات توقعات بنمو أضعف للطلب على النفط اعتمدتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري عن الخام لشهر أبريل نيسان.

وتتوقع أوبك الآن أن ينمو الطلب العالمي على النفط في 2022 بمقدار 3.67 مليون برميل يوميا، بانخفاض 480 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.

واستشهدت المنظمة بتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع التضخم مع صعود أسعار النفط الخام وعودة ظهور السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في الصين، كأسباب لتعديل التوقعات.

وقفزت أسعار النفط أمس مع إعلان الاتحاد الأوروبي، أكبر تكتل تجاري في العالم، خططا للاستغناء التدريجي عن واردات النفط الروسي مما عوض أثر المخاوف من تراجع الطلب من الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 0746 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.94 دولار للبرميل أو 2.8 بالمئة مسجلة 107.91 دولار للبرميل وسط تداولات بكميات قليلة بسبب عطلة في الصين واليابان. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.02 دولار أو ثلاثة بالمئة إلى 105.43 دولار للبرميل.

واقترحت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية الأربعاء حظرا تدريجيا على النفط الروسي بسبب الحرب على أوكرانيا، إضافة لفرض عقوبات على أكبر بنك روسي بهدف زيادة عزلة موسكو.

وشملت الإجراءات التي اقترحتها رئيسة المفوضية الأوروبية الاستغناء خلال ستة أشهر عن الخام الروسي وعن منتجات التكرير بنهاية 2022. وتعهدت فون دير لين بتقليل أثر ذلك على الاقتصادات الأوروبية.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام والوقود الأميركية انخفضت في الأسبوع الماضي. وقالت المصادر إن مخزونات الخام انخفضت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أبريل.