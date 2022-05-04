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الاقتصادي
زيادة كبيرة في الواردات ترفع العجز التجاري الأميركي لمستوى قياسي
زيادة كبيرة في الواردات ترفع العجز التجاري الأميركي لمستوى قياسي
5 مايو 2022 00:54

واشنطن (رويترز) 

 قفز العجز التجاري الأميركي إلى مستوى قياسي في مارس ، مما يؤكد أن التجارة كان لها تأثير سلبي على نمو الاقتصاد في الربع الأول وقد تظل كذلك لفترة مع قيام الشركات بإعادة ملء مخزوناتها بسلع مستوردة.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية  أمس الأربعاء أن العجز التجاري تسارع 22.3 بالمئة ليصل إلى 109.8 مليار دولار في مارس ، وسط زيادة قياسية في الواردات.
و كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ العجز 107 مليارات دولار.
وارتفعت واردات السلع والخدمات 10.3 بالمئة إلى 351.5 مليار دولار في حين زادت الصادرات 5.6 بالمئة إلى 241.7 مليار دولار.

الولايات المتحدة
العجز التجاري الأميركي
الاقتصاد الأميركي
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