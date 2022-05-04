زيادة كبيرة في الواردات ترفع العجز التجاري الأميركي لمستوى قياسي

واشنطن (رويترز)

قفز العجز التجاري الأميركي إلى مستوى قياسي في مارس ، مما يؤكد أن التجارة كان لها تأثير سلبي على نمو الاقتصاد في الربع الأول وقد تظل كذلك لفترة مع قيام الشركات بإعادة ملء مخزوناتها بسلع مستوردة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أمس الأربعاء أن العجز التجاري تسارع 22.3 بالمئة ليصل إلى 109.8 مليار دولار في مارس ، وسط زيادة قياسية في الواردات.

و كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ العجز 107 مليارات دولار.

وارتفعت واردات السلع والخدمات 10.3 بالمئة إلى 351.5 مليار دولار في حين زادت الصادرات 5.6 بالمئة إلى 241.7 مليار دولار.