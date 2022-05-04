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ألمانيا وهولندا تقتربان من بدء التنقيب عن الغاز في بحر الشمال
ألمانيا وهولندا تقتربان من بدء التنقيب عن الغاز في بحر الشمال
5 مايو 2022 00:54

امستردام (د ب أ)

 تقترب ألمانيا وهولندا من بدء إنتاج جديد للغاز في بحر الشمال، في إطار جهود أوسع نطاقاً لتقليص الاعتماد على واردات الطاقة الروسية. وذكرت وزارة الشؤون الاقتصادية أن ولاية «ساكسونيا السفلى» الألمانية وشركة الطاقة الهولندية «أو.إن.إي-دياس بي في» تهدفان إلى ضخ الغاز الطبيعي من رواسب تحت البحر، على بعد 20 كيومتراً(12 ميلاً) شمال جزر «بوركوم» الألمانية وجزيرة «سخيرمونيكوخ» الهولندية، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء أمس الأربعاء. وقالت شركة «أو.إن.إي-دياس» إنه من المتوقع اتخاذ قرار نهائي حول الاستثمار بحلول الصيف المقبل وربما يبدأ الحفر بحلول نهاية 2024.
وتسعى الدول الأوروبية لتقليص الاعتماد على الطاقة الروسية، ويعتبر الغاز نقطة الخلاف الرئيسة.
ودفع خلاف مستمر بشأن المدفوعات بالفعل روسيا لخفض الإمدادات إلى بولندا وبلغاريا، مما يضيف إلى الجهود السياسية لتقليص الاعتماد على موسكو.
وربما يدفع ذلك السلطات إلى تبديد المخاوف البيئية بشأن عمليات التنقيب الجديدة.

ألمانيا
هولندا
بحر الشمال
التنقيب عن الغاز
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