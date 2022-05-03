الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
الوجهات السياحية القريبة أكثر طلباً خلال إجازة «العيد»
الوجهات السياحية القريبة أكثر طلباً خلال إجازة «العيد»
4 مايو 2022 00:42

رشا طبيلة (أبوظبي)

تشهد وجهات سياحية دولية قريبة على الإمارات، لا تتجاوز مسافة الطيران لها أكثر من 5 ساعات، طلباً للسفر إليها من سكان الدولة خلال إجازة عيد الفطر التي تمتد لنحو 10 أيام، بحسب مديري شركات سفر وسياحة.
وأشار هؤلاء إلى أن الطلب يتركز في دول قريبة مثل أذربيجان وتركيا وجورجيا والبوسنة وسويسرا، إلى جانب إقبال كبير على دول عربية قريبة مثل الأردن ومصر ولبنان والسودان من المقيمين بالدولة.

  • صلاح الكعبي
    صلاح الكعبي

يقول صلاح الكعبي المدير التنفيذي لـ «بافاريا للعطلات»: «نتلقى طلبات واستفسارات لحجوزات السفر بعد الإعلان عن إجازة عيد الفطر».
ويشير الكعبي إلى أن الطلب يتركز على الوجهات القريبة مثل تركيا وجورجيا وأذربيجان، بينما يرتفع الطلب على السفر إلى أوروبا في فترة الصيف.
ويضيف: «نتلقى طلباً أيضاً من المقيمين لبعض الدول العربية مثل مصر والأردن».
ويوضح الكعبي أن أسعار التذاكر تعتمد على العرض والطلب، فمع ارتفاع الطلب على السفر ترتفع أسعار التذاكر بشكل ملحوظ».

  • علاء العلي
    علاء العلي

يقول علاء العلي مدير نيرفانا للسفر والسياحة: «نشهد طلباً كبيراً من سكان الدولة للسفر للخارج خلال إجازة عيد الفطر، حيث يرتفع الطلب من المقيمين على دول عربية مثل الأردن ومصر ولبنان والسودان والمغرب».
ويضيف:«بالنسبة للسياحة، تشهد دول أوروبا الغربية طلباً جيداً، إضافة إلى تركيا وأذربيجان وجورجيا وتايلاند وماليزيا، فضلاً عن طلب على الجزر السياحية مثل المالديف وسيشل».
ويقول: «ارتفاع الطلب على إجازة عيد الفطر الجاري مقارنة بالعيد في العام الماضي بنسبة تتراوح بين 40 و50%».
ويشير العلي إلى ارتفاع أسعار التذاكر بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع الطلب.

  • سعود الدرمكي
    سعود الدرمكي

ويقول سعود الدرمكي الرئيس التنفيذي ومؤسس «بريمير» للسفر: «ارتفع الطلب بشكل كبير على السفر من سكان الدولة خلال إجازة العيد بعد أن تم الإعلان أنها ستمتد لأكثر من أسبوع».
ويشير الدرمكي: «يرتفع الطلب بشكل ملحوظ على وجهات أوروبية مثل سويسرا وألمانيا إضافة إلى سويسرا، فضلاً عن تايلاند وأذربيجان والبوسنة».
ويقول الدرمكي: «ستشهد مطارات الدولة نمواً في حركة مسافرين خلال إجازة عيد الفطر».
ومع بدء تعافي قطاع السفر والسياحة، يستعد الكثيرون للسفر خلال موسم الصيف، حيث يشهد موسم الصيف المقبل تدفقاً للحجوزات والطلب للسفر من سكان الدولة بعد انقطاع دام أكثر من عامين بالنسبة للكثيرين، لترتفع أسعار التذاكر، وتعود حركة السفر للانتعاش بشكل ملحوظ وتنمو حركة الحجوزات بنسب تتراوح بين 30 و50% مقارنة بالصيف الماضي، بحسب توقعات مديري مكاتب سفر وسياحة.
وبدأت الحجوزات من الراغبين للسفر للصيف، لا سيما من المقيمين الراغبين بزيارة بلدانهم بسبب ارتفاع الطلب بشكل كبير على السفر لدول عربية على سبيل المثال، وبالتالي يُقبل كثيرون على الحجز المبكر للحصول على أفضل الأسعار والمقاعد.

 

الإمارات
عيد الفطر
السياحة
آخر الأخبار
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
اليوم 10:35
حاكم أم القيوين: قرار توحيد القوات المسلحة نقطة تحول في تاريخ الإمارات
الإمارات
حاكم أم القيوين: قرار توحيد القوات المسلحة نقطة تحول في تاريخ الإمارات
اليوم 10:30
حاكم الفجيرة: قواتنا المسلحة نموذج استثنائي
الإمارات
حاكم الفجيرة: قواتنا المسلحة نموذج استثنائي
اليوم 10:27
حاكم عجمان: قواتنا المسلحة مصنع الرجال
الإمارات
حاكم عجمان: قواتنا المسلحة مصنع الرجال
اليوم 10:24
حاكم الشارقة: نفتخر بتوحيد قواتنا المسلحة
الإمارات
حاكم الشارقة: نفتخر بتوحيد قواتنا المسلحة
اليوم 10:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©