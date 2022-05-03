الوجهات السياحية القريبة أكثر طلباً خلال إجازة «العيد»

رشا طبيلة (أبوظبي)

تشهد وجهات سياحية دولية قريبة على الإمارات، لا تتجاوز مسافة الطيران لها أكثر من 5 ساعات، طلباً للسفر إليها من سكان الدولة خلال إجازة عيد الفطر التي تمتد لنحو 10 أيام، بحسب مديري شركات سفر وسياحة.

وأشار هؤلاء إلى أن الطلب يتركز في دول قريبة مثل أذربيجان وتركيا وجورجيا والبوسنة وسويسرا، إلى جانب إقبال كبير على دول عربية قريبة مثل الأردن ومصر ولبنان والسودان من المقيمين بالدولة.

صلاح الكعبي

يقول صلاح الكعبي المدير التنفيذي لـ «بافاريا للعطلات»: «نتلقى طلبات واستفسارات لحجوزات السفر بعد الإعلان عن إجازة عيد الفطر».

ويشير الكعبي إلى أن الطلب يتركز على الوجهات القريبة مثل تركيا وجورجيا وأذربيجان، بينما يرتفع الطلب على السفر إلى أوروبا في فترة الصيف.

ويضيف: «نتلقى طلباً أيضاً من المقيمين لبعض الدول العربية مثل مصر والأردن».

ويوضح الكعبي أن أسعار التذاكر تعتمد على العرض والطلب، فمع ارتفاع الطلب على السفر ترتفع أسعار التذاكر بشكل ملحوظ».

علاء العلي

يقول علاء العلي مدير نيرفانا للسفر والسياحة: «نشهد طلباً كبيراً من سكان الدولة للسفر للخارج خلال إجازة عيد الفطر، حيث يرتفع الطلب من المقيمين على دول عربية مثل الأردن ومصر ولبنان والسودان والمغرب».

ويضيف:«بالنسبة للسياحة، تشهد دول أوروبا الغربية طلباً جيداً، إضافة إلى تركيا وأذربيجان وجورجيا وتايلاند وماليزيا، فضلاً عن طلب على الجزر السياحية مثل المالديف وسيشل».

ويقول: «ارتفاع الطلب على إجازة عيد الفطر الجاري مقارنة بالعيد في العام الماضي بنسبة تتراوح بين 40 و50%».

ويشير العلي إلى ارتفاع أسعار التذاكر بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع الطلب.

سعود الدرمكي

ويقول سعود الدرمكي الرئيس التنفيذي ومؤسس «بريمير» للسفر: «ارتفع الطلب بشكل كبير على السفر من سكان الدولة خلال إجازة العيد بعد أن تم الإعلان أنها ستمتد لأكثر من أسبوع».

ويشير الدرمكي: «يرتفع الطلب بشكل ملحوظ على وجهات أوروبية مثل سويسرا وألمانيا إضافة إلى سويسرا، فضلاً عن تايلاند وأذربيجان والبوسنة».

ويقول الدرمكي: «ستشهد مطارات الدولة نمواً في حركة مسافرين خلال إجازة عيد الفطر».

ومع بدء تعافي قطاع السفر والسياحة، يستعد الكثيرون للسفر خلال موسم الصيف، حيث يشهد موسم الصيف المقبل تدفقاً للحجوزات والطلب للسفر من سكان الدولة بعد انقطاع دام أكثر من عامين بالنسبة للكثيرين، لترتفع أسعار التذاكر، وتعود حركة السفر للانتعاش بشكل ملحوظ وتنمو حركة الحجوزات بنسب تتراوح بين 30 و50% مقارنة بالصيف الماضي، بحسب توقعات مديري مكاتب سفر وسياحة.

وبدأت الحجوزات من الراغبين للسفر للصيف، لا سيما من المقيمين الراغبين بزيارة بلدانهم بسبب ارتفاع الطلب بشكل كبير على السفر لدول عربية على سبيل المثال، وبالتالي يُقبل كثيرون على الحجز المبكر للحصول على أفضل الأسعار والمقاعد.