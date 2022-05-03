10 مخالفات لإجراءات مواجهة غسل الأموال في أسواق الأسهم

حسام عبدالنبي (دبي)

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع من 10 نوعيات من المخالفات المتعلقة بإجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة ضرورة تسجيل كافة عمليات الإيداع النقدي التي تبلغ قيمتها (40 ألف) درهم فأكثر، وفقاً للنموذج الخاص بمواجهه غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت «الهيئة» أن أول فئة من المخالفات المتعلقة بإجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشمل عدم التزام الشركات والمؤسسات عند فتح حسابات لعملائها أو التعامل معهم باستيفاء البيانات والمستندات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وعدم الاحتفاظ بنسخ من المستندات المشار إليها، مع عدم الالتزام بوضع نظام يكفل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث البيانات والمستندات، أو عدم اتخاذ إجراءات مراجعة دقيقة حال الشك في صحة أو دقة مستندات ومعلومات هوية عملائها، إضافة إلى عدم قيام الشركات أو المؤسسات، بتحديد المستفيد الحقيقي، وعدم اتخاذ الإجراءات المعقولة اللازمة للتثبت من هويته، وعدم قيام الشركات أو المؤسسات بمتطلبات المراجعة الدقيقة المستمرة فيما يتعلق بعلاقة الأعمال.

وأشارت هيئة الأوراق المالية والسلع إلى أن المخالفات المتعلقة بإجراءات مواجهه غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تضم أيضاً فتح حساب أو إجراء صفقة أو معاملة بأسماء مستعارة لأي شخص طبيعي أو اعتباري، وعدم التأكد من أن العميل لا يعمل لحساب آخرين، وعدم التزام الشركات والمؤسسات بوضع قواعد داخلية تضمن تحديد ما إذا كان العميل من ذوي الاعتبار السياسي في دولة أجنبية، منبهة إلى أن من المخالفات التي قد ترتكبها الشركات وتعرضها للمساءلة، عدم تصنيف عملاء الشركات والمؤسسات إلى فئات مختلفة من حيث نسبة المخاطر المحتملة لديهم، عدم التصنيف على أساس حجم وطبيعة النشاط الاقتصادي للعميل، وبلده الأصلي ومصادر تمويله، عدم اتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية والاحتياطية تجاه العملاء ذوي المخاطر المرتفعة، عدم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالنسبة لحسابات العملاء السابقة على سريان هذا القرار، عدم متابعة أي تقنيات جديدة قد تؤدي إلى عدم الكشف عن هوية المستفيد الحقيقي.

وطالبت هيئة الأوراق المالية والسلع الشركات والمؤسسات بسرعة إبلاغ وحدة مواجهة غسل الأموال بالحالات المشبوهة، وكذلك الإبلاغ الفوري عن المعاملات المشبوهة، ورفع تقارير عنها إلى الوحدة، مع إرسال نسخة من قائمة أسماء وأرقام الاتصال بمسؤولي الالتزام إلى إدارة الرقابة بـ«الهيئة»، مشددة على أن عدم الإبلاغ الفوري لوحدة مواجهة غسل الأموال عن الحالات المشبوهة عندما تتوافر أسس معقولة للشك، يعد مخالفة في حد ذاته.

ونبهت (الهيئة) إلى خطورة عدم الالتزام بتعيين موظف لدى الشركة بمسمى «مسؤول الالتزام والمطابقة» يتوافر فيه النزاهة والكفاءة والخبرة وحسن السمعة والاستقلالية، وكذلك من عدم تمكين مسؤول الالتزام والمطابقة من أداء مهامه وتزويده بوسائل الاتصال الجيد، وعدم منحه صلاحية الاتصال. وأفادت بأن عدم التزام مسؤول الالتزام والمطابقة بالحفاظ على السرية المطلقة فيما يتعلق بالأفراد الذين يقوم بتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالحالات المشتبه بها، وبيانات هذه الحالات، يعد من المخالفات المتعلقة بإجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى عدم القيام بوضع نظام داخلي مكتوب يتضمن كافة الإجراءات التي يتم اتباعها لتنفيذ أحكام هذا القرار.