«طيران الإمارات» تعود إلى بالي بخمس رحلات أسبوعياً

دبي (الاتحاد)

حطت رحلة «طيران الإمارات» في بالي (إندونيسيا) للمرة الأولى منذ تعليق الخدمة مطلع عام 2020 بفعل «الجائحة». ويأتي استئناف الخدمة إلى بالي عقب تخفيف القيود على حركة السفر الدولي

واستقبلت الطائرة عند وصولها إلى مطار دينباسار الدولي في الساعة 11:20 ليلاً يوم 1 مايو الجاري، برشاشات المياه ورقصات تقليدية واحتفال بحضور مسؤولين من المطار.

وتغادر رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 398» دبي في الساعة 9:10 صباحاً وتصل إلى بالي في الساعة 9:29 مساءً. أما رحلة العودة «ئي كيه 399»، فتقلع من بالي بعد منتصف الليل بخمس دقائق وتصل إلى دبي في الساعة 5 صباحاً. وتشغل الناقلة حالياً 5 رحلات في الأسبوع بين دبي وبالي، وتعتزم توسيع نطاق عملياتها إلى الجزيرة السياحية بخدمة يومية اعتباراً من من 1 يوليو 2022.

يمكن شراء التذاكر من موقع emirates.com أو مكاتب مبيعات «طيران الإمارات» أو عبر وكلاء السفر المعتمدين أو من خلال وكلاء السفر عبر «الإنترنت». ويتعيّن على العملاء التحقق من أحدث قيود السفر الحكومية في بلدهم الأصلي، والتأكد من استيفائهم متطلبات السفر إلى وجهاتهم النهائية.

وتواصل «طيران الإمارات» الاستثمار لتعزيز راحة وسلامة عملائها على الأرض وفي الأجواء. وتنفذ إجراءات شاملة لتزويد ركابها بأعلى معايير السلامة في كل خطوة من الرحلة. ويمكن للعملاء المسافرين من دبي أيضاً الاستفادة من المسار البيومتري بدون تلامس في مطار دبي الدولي للانتقال بسلاسة ويسر عبر المطار.