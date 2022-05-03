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مخاوف تراجع الطلب تضغط على النفط
مخاوف تراجع الطلب تضغط على النفط
4 مايو 2022 00:42

لندن (رويترز) 

تراجعت أسعار النفط  أمس تحت ضغط الإغلاق في الصين بسبب «كوفيد-19» والذي قد يؤثر على الطلب، لكن الأسعار وجدت دعماً من حظر نفطي أوروبي محتمل على روسيا.
وتجري بكين، التي تسجل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يومياً، فحوصاً جماعية للسكان لتجنب فرض إغلاق مشابه لما فعلته شنغهاي خلال الشهر الماضي. وأُغلقت مطاعم العاصمة لتناول الطعام داخلها وأُغلقت بعض المجمعات السكنية.
ونزل خام برنت القياسي 1.22 دولار أو 1.1 بالمئة إلى 106.36 دولار للبرميل في الساعة 0812 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 50 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 104.67 دولار للبرميل.
وقال فيفيك دار محلل السلع في بنك الكومنولث «الدافع الإيجابي هو الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي وما إذا كان سيتم الإعلان عن ذلك.
وأضاف «الدافع السلبي هو الإغلاق في الصين بسبب كوفيد. الأمران مهمان للغاية».
وبلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات هذا العام، إذ وصل سعر خام برنت إلى 139 دولارا في مارس ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، بعد أن فاقم غزو موسكو لأوكرانيا المخاوف من نقص الإمدادات.

النفط
أسعار النفط
كوفيد 19
الصين
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