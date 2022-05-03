«كهرباء دبي» تنظم ورشاً تدريبية حول التعليم الدامج

دبي (الاتحاد)

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ثلاث ورشات تدريبية في أكاديمية «الهيئة» في منطقة الحضيبة لتطوير قدرات وخبرات موظفي الأكاديمية في مجال التعليم الدامج، وتعريفهم على أبرز طرق التعامل مع الطلاب من أصحاب الهمم، لضمان إتاحة فرص تعليمية شاملة ومتكافئة لجميع الطلاب، على اختلاف قدراتهم الأكاديمية واحتياجاتهم التعليمية.

وسلطت الورشات الضوء على الإطار التشريعي للتعليم الدامج في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي و«الهيئة»، والمفاهيم والتطبيقات الأساسية للتعليم الدامج وفق دليل التعليم الدامج الصادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية، إضافة إلى الإجراءات التعليمية الدامجة لدى أكاديمية «الهيئة» وفق نظام إدارة الحالة المحدّث.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل على ضمان التعليم الدامج وإيجاد فرص تعليمية مناسبة ومتكافئة للطلبة في أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي وفي جميع فعاليات (الهيئة) التعليمية، انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة (مجتمعي... مكان للجميع)، لتحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم».