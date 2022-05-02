مدن ياس الترفيهية.. وجهات مفضلة للعائلات في العيد

رشا طبيلة (أبوظبي)

مدن ياس الترفيهية وجهات مفضلة في الأعياد، حيث تشهد توافد أعداد كبير من المقيمين في الدولة والسياح، خلال فترة إجازة عيد الفطر، والتي تمتد لأكثر من أسبوع.

يقول الحسن كعبوس الزعابي، نائب الرئيس للشؤون التشغيلية لدى فرح إكسبيرينسز لـ «الاتحاد»:«تعتبر عطلة عيد الفطر فرصة استثنائية لقضاء تجارب ترفيهية مميزة، إذ تشهد هذه الفترة توافد أعداد كبيرة من المقيمين في الدولة والسياح للاستمتاع بما توفره الدولة من خيارات ترفيهية وعائلية مميزة». ويؤكد «تعتبر مدن ياس الترفيهية وجهات رئيسة لقضاء أوقات احتفالية فريدة، إذ تستضيف خلال عطلة العيد العديد من الفعاليات والفقرات والعروض الترفيهية مثل رقصة العيالة التراثية، والرسم على الوجوه والنقش بالحناء، إضافة إلى فعالية «الحمدانية» التي سيتعلم خلالها الأطفال طريقة ارتداء غطاء الرأس التقليدي.

كما سيتمكن الضيوف من شراء أجمل الهدايا التذكارية لدى المتاجر المتنوعة التي توفر العديد من المنتجات والهدايا الحصرية».

وتستقبل مدن ياس الترفيهية ضيوفها خلال عطلة عيد الفطر السعيد بأجواء مفعمة بروح البهجة والفرح، والعديد من الفعاليات والعروض الترفيهية التي تمنح الضيوف أوقاتاً عائلية مميزة في كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي. كما تقدم مدن ياس الترفيهية للأطفال بهذه المناسبة قسيمة عيدية لاستخدامها لدى أي من منافذ التجزئة المختلفة، عند شراء تذكرة الدخول ليوم الواحد خلال عطلة العيد فقط.

ويمضي الضيوف أوقاتاً مليئة بالمرح والترفيه والمغامرات المائية في «ياس ووتروورلد أبوظبي» مع أكثر من 45 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً تحتضنها مدينة الألعاب المائية المستوحاة من ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها العريقة.

وفي عالم فيراري أبوظبي، سيكون الضيوف على موعد مع أوقات عائلية فريدة مع أروع العروض المستوحاة من علامة فيراري العريقة. ويتاح للأطفال فرصة قضاء أوقات مليئة بالمرح والبهجة في المنطقة العائلية التي تضم نسخاً مصغرةً من أشهر الألعاب التي يحتضنها عالم فيراري أبوظبي، والتي صُممت خصيصاً لتمنح الأطفال وعائلاتهم تجربة ترفيهية فريدة مستوحاة من روح فيراري. ويمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بأجواء وتجارب حماسية على متن الأفعوانيات الشهيرة التي سجلت أرقاماً قياسية عالمية. ويقدم عالم وارنر براذرز أبوظبي تجربة ترفيهية استثنائية في ست مناطق رائعة صممت خصيصاً لتعود بالضيوف إلى ذكريات الطفولة الجميلة، ويحظى الضيوف بقضاء أجمل الأوقات ولقاء شخصيات «دي سي سوبر هيروز» وشخصيات الأنيميشن المفضلة.