«إم جلوري» لإنتاج السيارات الكهربائية في دبي يباشر أعماله

دبي (الاتحاد) كشفت مجموعة إم جلوري القابضة أن المصنع المؤقت لإنتاج سيارات الدماني الكهربائية في مدينة دبي الصناعية على مساحة 30 ألف قدم باشر أعماله بداية الشهر الجاري بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنوياً، حيث سيجري تصنيع سيارات «الدماني DMV300» المعروضة للبيع في السوق المحلي والسوق الإقليمي الآن.وقالت الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة مجموعة إم جلوري القابضة: «إن المصنع المؤقت يضم أحدث الأجهزة المتطورة في الإنتاج والتجميع شبه المؤتمتة والتي تواكب الثورة الصناعية الرابعة، كما يساعد في تلبية الطلب على سيارات الدماني، إماراتية الصنع ذات المواصفات الأوروبية العالية، في ظل وجود الكثير من الحجوزات التي تلقتها من المواطنين والمقيمين بالدولة، لرغبتهم في استخدام سيارات نوعية صديقة للبيئة». وأضافت د. العزعزي: «أما مصنع إم جلوري الرئيس في مدينة دبي الصناعية، فسيبدأ الإنتاج بحلول عام 2024، وسيكون الأول من نوعه في دولة الإمارات لتصنيع السيارات الكهربائية للشركة القابضة والشركات العالمية أيضا، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية لإنشائه 1.5 مليار درهم، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 70 ألف سيارة سنوياً، لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتي تعتبر ضمن وسائل النقل الخضراء، حيث سيجري تسويق سيارات الدماني في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأردن ومصر وتنزانيا والسنغال ومالي وكينيا». وذكرت د. العزعزي أنه يجري عرض سيارة الدماني في مركز ياس مول التجاري بأبوظبي، خلال عيد الفطر السعيد، أمام الجمهور، للتعرف على مواصفاتها ومميزاتها، حيث جرى فتح باب الحجز، مضيفة أنه تم تخفيض نسبة المقدم لـ30% خلال أيام العرض، وإعطاء ضمان لمسافة 200 ألف كم أو 8 سنوات أيهما أقرب. وثمّنت د. العزعزي الدعم والتشجيع من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للقطاع الصناعي بشكل عام، وقطاع السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة بشكل خاص، حيث سيسهم في دفع عجلة النمو في هذا القطاع، عبر دعم المؤسسات والشركات الصناعية الوطنية، وتطوير أعمالها وقدراتها، وفتح أسواق جديدة أمام صناعاتها ومنتجاتها للتوسع عالمياً.