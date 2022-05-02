«كوانتاس» تطلق رحلات مباشرة من سيدني إلى لندن ونيويورك

سيدني (أ ف ب) - أعلنت الخطوط الجوية الأسترالية «كوانتاس» أمس الاثنين أنها ستُطلق أول رحلات تجارية مباشرة في العالم تربط سيدني بلندن ونيويورك بحلول نهاية العام 2025، مقدّمةً إلى شركة إيرباص المصنعة للطائرات طلبية بمليارات الدولارات. وأوضحت الشركة في بيان أنها ستشتري 12 طائرة إيرباص من طراز A350-1000 لتأمين رحلات ضمن مشروع أطلقت عليه تسمية Project Sunrise (مشروع شروق الشمس)، نحو مدن على غرار لندن ونيويورك انطلاقًا من سيدني، بحلول نهاية عام 2025. بحسب السعر المحدد في دليل 2018، وهو آخر عام نشرت فيه شركة إيرباص أسعار طائراتها، كان سعر طائرة A350-1000 يبلغ 366,5 مليون دولار. إلا أن هذا السعر لا يعكس المبلغ الفعلي الذي تدفعه شركات الطيران، إذ أن المفاوضات تسمح بتخفيض الأسعار، خصوصاً للطلبيات الكبيرة. وقال الرئيس التنفيذي لكوانتاس آلان جويس وفق ما نُقل عنه البيان، إن بفضل طائرات «A350 ومشروع Project Sunrise» ستصبح «كل مدينة على بُعد رحلة واحدة فقط من أستراليا». أجرت شركة كوانتاس رحلات طويلة تجريبية عام 2019 بما في ذلك رحلة بين لندن وسيدني امتدّت على 17750 كلم واستمرّت 19 ساعة و19 دقيقة. في العام نفسه، استغرقت رحلة تجريبية بين نيويورك وسيدني امتدّت على 16200 كلم، أكثر من 19 ساعة بقليل. وتسيّر الخطوط الجوية السنغافورية حاليًا أطول رحلة تجارية من دون توقف في العالم بين سنغافورة ونيويورك وتستغرق 19 ساعة تقريبًا. حتى الآن، تربط أطول رحلة مباشرة تسيّرها شركة كوانتاس مدينة داروين في شمال أستراليا بلندن وتمتدّ قرابة 14 ألف كلم وتستغرق 17 ساعة و55 دقيقة. في البداية كانت هذه الرحلة تنطلق من مدينة بيرث في غرب البلاد، إلا أنها نُقلت إلى داروين بسبب القيود المرتبطة بكوفيد-19 في أستراليا. وأعلنت الشركة أنها ستستأنف الرحلة بين بيرث ولندن هذا العام. وقال جويس: «كما تتوقعون، فإن الطائرة مصممة خصيصًا لضمان أكبر قدر من الراحة للرحلات الطويلة». وأعلنت الشركة أن طائرة A350 الجديدة ستكون مصممة لنقل 238 راكباً في المجمل، وتقدّم الدرجة الأولى فيها سريراً منفصلاً ومقعداً يمكن ثنيه وخزانة. وتعد الشركة بأن تكون المقاعد في الدرجات الاقتصادية أوسع إضافة إلى مساحة مخصصة «للتحرك».