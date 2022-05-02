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الدولار يرتفع مقترباً من أعلى مستوياته خلال 20 عاماً
أفضل أداء شهري لمؤشر الدولار منذ يناير 2015
2 مايو 2022 20:23

لندن (رويترز) - ارتفع سعر الدولار مرة أخرى مقترباً من أعلى مستوياته في 20 عاماً اليوم الاثنين في حين جاهد اليورو قرب مستوى 1.05 دولار فيما يستعد المستثمرون لأسبوع حافل لاجتماعات البنوك المركزية. وتعرض اليورو لضغوط كذلك بعد أن أظهر استطلاع أن نمو الناتج الصناعي لمنطقة اليورو توقف الشهر الماضي إذ وجدت المصانع صعوبة في الحصول على المواد الخام وتضرر الطلب من ارتفاع الأسعار. يتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 50 نقطة أساس عندما يجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء. والأسواق في آسيا ولندن مغلقة بسبب عطلات. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة خمسة بالمئة في شهر أبريل وهو أفضل أداء شهري منذ يناير 2015. وسجل مؤشر الدولار 103.36 في أحدث التداولات بارتفاع 0.1 بالمئة خلال اليوم. ونزل اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.0525 دولار. وهبط سعر الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.2570 دولار ونزل الين أمام الدولار إلى 129.91 ين. وتشمل اجتماعات البنوك المركزية الأخرى هذا الأسبوع اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس والذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى واحد بالمئة.

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